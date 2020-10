Axelse Marie Paule hoopt Hongkong snel te verlaten

Marie-Paule Herman

Over twee of drie weken mogen inwoners van Hongkong namelijk weer reizen naar Singapore. Op deze rechtstreekse vluchten worden geen reizigers die moesten overstappen toegelaten. "Gelukkig kunnen we binnenkort een lang weekend weg", zegt Marie-Paule met hoorbare vreugde in haar stem.

Marie-Paule is sommelier en woont en werkt sinds een jaar of zeven in HonkKong."Ik ging er graag op uit. We kunnen vanaf maart geen kant op. Ik ben het beu om altijd op dezelfde plek te blijven. Ik blijf hier ook altijd aan het werk." Over Singapore: "Het is daar is groener dan Hongkong. Ook is het minder hectisch. Als ik kan ben ik vertrokken."

Luister hier naar de vreugde van Marie-Paule:

Marie-Paule Hermanstaat te trappen om weer in het vliegtuig te stappen