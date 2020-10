Starters kopen instapklare woning om klussen te vermijden

Een keukenkraan vervangen, lampen ophangen of een radiator afmonteren. Het zijn klusjes waarvan De Pooter denkt dat iedereen die wel kan, maar toch krijgt hij regelmatig dit soort verzoekjes. "Ik vind het jammer dat leeftijdsgenoten niet meer kunnen klussen", zegt de 29-jarige afbouwer. "Uiteindelijk wordt de kennis van vader op zoon overgedragen zoals bijvoorbeeld een stopcontact aansluiten. Als dat niet meer wordt doorgegeven zou iedereen een vakman moeten inhuren, die schaars zijn waardoor de prijzen stijgen. Het is jammer dat jongeren zo weinig interesse hebben in de bouw terwijl mijn vader me juist warm heeft gemaakt voor dit beroep."

Geen tijd en prutswerk

Jeffrey Buijze is goed bevriend met De Pooter en heeft recent een huis gekocht in Koewacht. "Ik en mijn vriendin zijn niet zo van het klussen daarom hebben we gekozen voor een instapklare woning", vertelt hij. Buijze is niet te beroerd om de schilderkwast te pakken, maar grotere klussen laat hij over aan de professionals. "Daar heb ik geen tijd voor want bij mij duurt het twee keer zo lang en is het misschien ook nog prutswerk. Ik wil gewoon dat het goed gebeurt want het is toch je huis."

Afbouwer Thomas de Pooter helpt zijn vriend Jeffrey Buijze met het aanleggen van een stopcontact (foto: Omroep Zeeland)

Bij bouwbedrijven in Zeeland lopen de wachttijden voor klussen op. Zo zit bouwbedrijf Joziasse in Vlissingen dit jaar vol en moet je bij bouwbedrijf Ronald Louwerse in Wemeldinge anderhalf tot driekwart jaar wachten tot de opdracht wordt behandeld.

Vriendenhulp

Buijze twijfelde geen moment en schakelde meteen de hulp in van De Pooter. "Het is fijn dat we een vakman in de vriendengroep hebben anders moet je nog maar afwachten of een aannemer tijd heeft. En een offerte aanvragen duurt momenteel erg lang." Dat kan De Pooter beamen: "Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe opdrachten aannemen want ik zit tot eind 2021 vol." Voor zijn vriend maakt hij wel even tijd en daar is Buijze blij mee. "In het bouwkundig rapport dat we hebben laten opstellen staan allemaal termen die voor ons codetaal zijn. Gelukkig kan Thomas die ontrafelen."

Er zitten nog geen lampen in dus ik weet niet zeker of ik hem goed heb aangesloten, maar voor de sier hangt 'ie netjes." Kersverse woningeigenaar Jeffrey Buijze

Een lamp ophangen heeft Buijze zelf geprobeerd omdat hij zijn huis zo snel mogelijk klaar wil hebben, maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Meestal haal je de stroom eraf, maar ik dacht dat het me lukte totdat ik een enorme schok kreeg. Toen vond ik het wel mooi geweest", zegt Buijze. De lamp hangt, maar of hij het doet blijft een vraag. "Er zitten nog geen lampen in dus ik weet niet zeker of ik hem goed heb aangesloten, maar voor de sier hangt die netjes", aldus Buijze.