Zeeuwse oranjewatcher: 'Ik verwacht geen imagoschade voor Koning'

Oranjekenner Jan Geldof (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Geldof was de reis geoorloofd, omdat het vakantiehuis in een geel gebied staat. "Voor de familie is er ook geen andere optie om op vakantie te gaan. Het is of naar daar, of thuis blijven."

In de video met koning Alexander en koningin Maxima werd excuses aangeboden. Volgens de vorst deed het pijn om het vertrouwen van de bevolking beschaamd te hebben. De twee minuten lange video werd vandaag geplaatst op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis.

Geldof organiseert al jaren oranjereizen in binnen- en buitenland. Hij maakte de koning al regelmatig van dichtbij mee en volgt alles van het koningshuis.

Imagoschade

Ondanks alle negatieve berichtgeving denkt hij niet aan imagoschade voor de koning. "Het koningspaar is zo geliefd in Nederland. Dat zie je nergens in landen met een monarchie."

Een fragment uit de video (foto: Omroep Zeeland)

Oranjewatcher Geldof over de excuusvideo van de Koning