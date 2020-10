Goedemorgen! Zwartboek, drugs, mondkapjes en excuus van de koning

Vanavond komt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de de Socialistische Partij (SP) naar Zeeland om het 'Zwartboek Dethon 2020' te overhandigen. Volgens vakbond FNV heerst er bij het werkbedrijf een angstcultuur en kwetsbare medewerkers zouden te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De SP stelde Kamervragen over de kwestie.

Kezban Avci ontwaakt uit coma (foto: Zeynep Avci)

Ontwaakt uit coma

Kezban Avci, de 21-jarige vrouw die eind augustus in Middelburg in haar hoofd werd geschoten, is ontwaakt uit haar coma. Dat laat haar familie weten in een verklaring. Volgens haar familie is zij buiten levensgevaar, maar heeft zij nog een lange weg te gaan voordat zij hersteld is.

De drugs die de politie aantrof in Breskens (foto: Politie)

Coke

Drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris omdat ze mogelijk meer weten van de 300 kilo drugs die in de haven van Breskens werd gevonden. De drugs aan boord van de motorboot zijn vermoedelijk uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord is gezet.

De cocaïne zat verstopt in een verborgen ruimte van een snelle motorboot. Op het strand van Zoutelande was ook een tas met ongeveer vijftig kilo drugs gevonden, vermoedelijk afkomstig van dezelfde partij. De verdachten mogen, los van hun raadsman, geen contact hebben met de buitenwereld.

Menselijke resten

De menselijke resten die op 1 oktober in een auto bij Neeltje Jans zijn gevonden, zijn van een man en vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Na onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. De familie is op de hoogte gesteld.

Oranjekenner Jan Geldof (foto: Omroep Zeeland)

Sorry voor reis Griekenland

Na dagen van beroering kwam er gisteren een unieke, persoonlijke videoboodschap van koning Willem-Alexander. De koning ging diep door het stof omdat hij in coronatijd met het gezin was afgereisd naar Griekenland. "Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben", zei hij. Oranjekenner Jan Geldof uit Vrouwenpolder was onder de indruk van het excuus.

Ina Willemsen demonstreert hoe je een mondkapje opdoet (foto: Omroep Zeeland)

Mondkapjes

Je ziet ze steeds meer: mensen met mondkapjes. "We zitten er de komende maanden wel aan vast", zegt deskundige infectiepreventie Ina Willemsen van ZorgSaam Terneuzen. Wist je dat er een aantal zaken zijn waar je op moet letten als je het mondkapje opzet? Willemsen legt het uit in dit artikel.

Vlissingen in de herfst (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

De dag begint redelijk helder en het is droog met een matige zuidwestenwind. Maar, vanmiddag kan er wat meer bewolking komen en is er in het binnenland kans op een bui. Aan zee blijft het dan weer vrijwel overal droog.

Bij een matige tot krachtige wind wordt het vanmiddag 16 tot 17 graden. Aan het eind van de dag gaat die wind liggen waardoor er kans is op mistbanken.