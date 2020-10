Verpleeghuizen niet meer op slot: 'Wij zullen er alles aan doen om bezoek toe te laten'

De volledige sluiting dit voorjaar waarbij wekenlang geen bezoek was toegestaan in verpleeghuizen heeft veel gedaan met de bewoners. Nu is maatwerk het devies. Daar waar het kan, is bezoek welkom. Soms alleen in het gezamenlijke restaurant, meestal ook op de woongroepen als de gangen en woonkamers groot genoeg zijn om voldoende afstand te houden. "We zijn nu heel goed voorbereid, dat is het grote verschil."

We doen er alles aan om bezoek langs te kunnen laten komen." Angela Bras, directeur SVRZ

Mevouw Pie Paaimans (94) woont in verpleeghuis Sint Maarten in de Groe van Ter Weel in Goes en is opgelucht. De lockdown tijdens de eerste golf is haar zwaar gevallen. Twee maanden kon ze geen bezoek ontvangen. Daarna maar één kind in de week. "Dat was wel erg. Dat is heel naar. Eén kind mocht maar komme, een half uur in de week. Dat was alsof ik een klap in mijn lijf kreeg."

Ze is lovend over de verzorging die er alles aan deed om de situatie zo goed als kon zo aangenaam mogelijk te maken. "Net alsof elke dag een feestje was, werkelijk waar", vertelt ze. "Maar het is me wel zwaar gevallen. Beeldbellen kon ik niet onder de knie krijgen. En er zijn hier maar heel weinig mensen waar je nog mee praten kunt. Ja, dat was heel zwaar."

Pie Paaimans (94): 'Zo blij dat mijn kinderen weer op bezoek kunnen komen' (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de eerste besmettingsgolf zijn veel dagactiviteiten gestopt. Op de gang, op de kamer of in de woongroep werden alternatieven georganiseerd. In sommige gevallen zaten ouderen lange tijd op hun eigen kamer. Naar die situatie willen de zorgorganisaties nooit meer terug.

Nu worden alleen in het geval van verdenkingen op een coronabesmetting bij cliënten of personeel afdelingen voor bezoek gesloten totdat bekend is wat er precies aan de hand is en passende maatregelen kunnen worden getroffen.

De zorginstellingen hebben genoeg beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en schorten in huis. Zo kan bezoek veilig langskomen. "Zelfs als er besmettingen zijn geweest", zegt Angela Bras namens de Zeeuwse zorginstellingen.

Verpleeghuizen: 'Dagactiviteiten gaan zoveel mogelijk door' (foto: Omroep Zeeland)

Want het wegvallen van sociale en creatieve activiteiten had impact op de bewoners. "Je zag mensen toch wel wegzinken en passiever worden. Er zijn natuurlijk ook mensen door achteruit gegaan", vertelt Ruth Hooij, coördinator welzijn bij WVO Ter Reede in Vlissingen.

Mentale schade door eerste golf

Hoe groot de schade is, wordt momenteel in diverse verpleeghuizen onderzocht. "We weten het niet precies," zegt Angela Bras, "maar ook wij hebben een bezorgdheid dat die wel is opgetreden. Vandaar dat we bezoek en welzijnsactiviteiten zoveel mogelijk door willen laten gaan."

Verpleeghuizen hebben inventief naar andere manieren gezocht. Bij Ter Reede worden groepsactiviteiten nu per woongroep aangeboden, zodat bewoners van verschillende afdelingen niet te veel met elkaar in contact komen. Ook komen vrijwilligers vaker langs bij individuele bewoners. Zo kunnen er ondanks een eventuele uitbraak op andere afdelingen toch sociale activiteiten doorgaan.

"Variatie in het dagelijks leven is belangrijk", vertelt Hooij. "We moeten zo creatief mogelijk kijken hoe we iemand zoveel mogelijk keuzes kunnen laten in het leven."

