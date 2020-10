Berni Ottjes opent kappersacademie in Antwerpen

Kapper Berni Ottjes van BURNYS in Axel (foto: omroep zeeland)

Ottjes kondigde zijn nieuwe zaak gisteravond aan op Facebook. "Het geeft me heel veel energie om in deze negatieve coronatijd een nieuwe uitdaging aan te gaan", laat hij weten.

Vip-klanten uit binnen- en buitenland

In zijn nieuwe salon gaat hij haarverfcursussen aanbieden. "Het kleuren van haar is een bepaalde ambacht. Daar wil ik andere kappers bij helpen. Zoals, hoe vertaal je een trend op de consument?" Daarnaast kunnen 'vip-klanten' uit binnen- en buitenland een afspraak maken voor een knipbeurt.

De nieuwe zaak in Antwerpen van Berni Ottjes (foto: Berni Ottjes)

De keuze voor de locatie is logisch. De kapper woont zelf in Antwerpen. Bovendien is de stad voor buitenlandse gasten, volgens Ottjes, beter aan te reizen met het openbaar vervoer dan Axel.

De kapperszaak in Axel blijft gewoon open. Daar heeft Ottjes een zaak in een oude kerk. Ook in Antwerpen heeft hij gekozen voor een karakteristiek gebouw. "De salon komt in een oude glasfabriek, een pand uit de negentiende eeuw. Net zo'n gave locatie als in Axel."

Ottjes reist normaal veel om bijzondere mensen over de hele wereld te stylen. In zijn carrière heeft hij al meerdere, belangrijke prijzen gewonnen voor zijn werk, waaronder al een aantal keer de Coiffure Award voor Hairdresser of the Year.

De zaak aan de Minderbroedersrui, in het oude stadscentrum van de Belgische havenstad, gaat per 1 december open. De cursussen gaan in januari van start.