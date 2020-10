Buitenlanders weer welkom bij coffeeshops Vlissingen

Joint (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een tijdelijke opschorting van een jaar van het ingezetenencriterium bij de twee coffeeshops in Vlissingen. Het ingezetenencriterium bepaalt dat alleen Nederlandse ingezetenen binnen mogen in een coffeeshop. Het streven is om de proef te starten op 1 april 2021.

Overlast door straathandel

In Vlissingen wordt al langere tijd geklaagd over overlast door straathandel in de binnenstad. Om daar wat aan te doen, heeft de gemeenteraad aan de burgemeester gevraagd om buitenlanders weer toe te laten in de coffeeshops. De burgemeester van Vlissingen heeft daarin nu toegestemd.

Het doel is om na te gaan of hierdoor de illegale straathandel in drugs en de bijbehorende overlast wordt teruggedrongen. Daarbij geldt de veronderstelling dat de illegale straathandel zich vooral richt op toeristen en arbeidsmigranten die vanwege het ingezetenencriterium niet in de coffeeshops terecht kunnen.

Goed idee

Coffeeshophouder Gerard Aarden is ervan overtuigd dat de proef de overlast in de binnenstad duidelijk zal verminderen. "Dat zal met name voor de zomer gelden", zegt hij. "Veel Duitse toeristen willen softdrugs kopen en kunnen bij ons niet terecht. Dat werkt straathandel in de hand. Ik weet zeker dat er minder overlast is als de buitenlanders weer bij de coffeeshops terecht kunnen."

