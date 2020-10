Scheidend bestuurder Emergis: 'Jeugd- en kinderpsychiatrie is mijn zorgenkindje'

"Zes mooie jaren." Hij zegt het glimlachend en vol overtuiging. Paul de Schipper begon min of meer 'toevallig'. Zes jaar geleden kreeg hij met Emergis te maken door de opname in de instelling van iemand die dicht bij hem stond. "Er was toen een vacature en iemand zei: Is dat niet iets voor jou?"

Marktonderzoeker

De Schipper studeerde geneeskunde. Hij koos niet voor werken met patiënten, maar voor het commerciële aspect van de zorg. Hij werkte onder meer in de voedingsindustrie in binnen- en buitenland.

De geboren en getogen Zeeuw kwam terug om zijn kinderen hier op te laten groeien. "Ik wilde hen niet overal mee naar toe sjouwen, wilde dat ze zich konden nestelen."

'Geen idee'

Het sollicitatiegesprek verliep goed, zes jaar geleden. De Schipper werd aangenomen. "Ik had in het begin werkelijk waar geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Ik heb enorm respect voor het vakmanschap in dit huis."

Het tekent De Schipper. Hij noemt Emergis consequent een 'huis', geen instelling. "Sommige mensen wonen hier al twintig jaar. Het voelt alsof ik bij hen op bezoek kom."

De Schipper is trots op zijn medewerkers: 'Toen ik hier begon had ik geen idee.' (foto: Omroep Zeeland)

Het waren zes turbulente jaren. De PAAZ-afdelingen van de ziekenhuizen sloten. Dat betekent dat Emergis hoofdverantwoordelijk werd voor de psychiatrische zorg in de hele provincie.

Insteek: minder bedden en meer zorg thuis. "Er waren veel vragen, er was onrust. Zowel onder de Zeeuwen als de medewerkers. Het is volgens mij wel goed gekomen, maar dat weet je van tevoren niet", zegt De Schipper daarover.

Hoogoplopend conflict

Er kwam een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de kwaliteit van zorg en er was een hoogoplopend conflict met zorgverzekeraars. Dat conflict leidde zelfs tot een korte patiëntenstop voor sommige verzekeraars in 2017.

Uniek was dat toen. "Op een gegeven moment moest ik Emergis beschermen. Ik kan geen twee, drie miljoen verlies maken. Je kunt niet 'gratis' zorg blijven verlenen. Dat was ingrijpend."

Je hebt het over kinderen die niet meer willen leven." Paul de Schipper, scheidend bestuurder Emergis

Als De Schipper kijkt naar de toekomst, maakt hij zich de meeste zorgen over de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Emergis zorgt voor tien tot vijftien procent van alle kinderen die jeugdzorg nodig hebben. "Dat is maar een klein deel, maar het is wel een zwaar en belangrijk deel. Je hebt het over kinderen die niet meer willen leven."

De Schipper maakt zich het meest zorgen over de kind- en jeugdpsychiatrie: 'Wij zien niks van het extra geld' (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De Schipper kijkt wat zuur: "Het Rijk hevelde dat dossier over en kortte meteen het budget met vijftien procent. Dat is zo'n beetje wel de samenvatting."

Worstelen

De scheidend bestuurder ziet dat gemeentes worstelen met hoopoplopende kosten voor de jeugdzorg. Hij prijst de verantwoordelijke wethouders, dat ze proberen de zaak vlot te trekken. "Maar ik zie ook dat van al dat extra geld er niks terecht komt bij ons of andere grote jeugdorganisaties als Juvent en Intervence. Daar maak ik me zorgen over."

Het idee is dat, door in te zetten op lichtere vormen van therapie, zwaardere vormen zoals Emergis aanbiedt niet meer nodig zijn. "Ik zie dat na vijf jaar nog niet. Ik plaats daar mijn vraagtekens bij."

'Kinderkamer nog niet af'

Om terug te komen op 'zijn huis' Emergis: de 'keuken' is mooi geworden, de 'kinderkamer' laat hij half achter. "Dat is jammer. Dat ik het niet 'af' kan achterlaten. Maar goed, in vergelijking met sommige bewoners van het huis, ben ik maar een passant."

De Schipper blijft werken, maar niet langer als bestuurder in de zorg. Hij gaat jong talent helpen carrière te maken. Verder gaat hij bestuurders en ondernemers helpen om complexe problemen op te lossen en werken als commissaris: toezicht houden bij bedrijven en instellingen

De opvolger van Paul de Schipper is Sabien Raams uit Deventer, een bestuurder met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

