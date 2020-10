Zeeuwse muziekgeschiedenis meer dan alleen Racoon en Bløf

Allerlei muziekinstrumenten (foto: Zeeuwse Muziekschool)

Inmiddels kennen we Racoon, Danny Vera en Bløf maar al te goed in onze provincie. Maar volgens Kuipers valt er meer te vertellen over de Zeeuwse popmuziek. Hij vindt het belangrijk om zoveel mogelijk informatie over de artiesten te verzamelen en te documenteren, omdat die kennis anders verloren gaat. En dat zou zonde zijn.

Jan Blok

"Er is nog te weinig belangstelling voor de Zeeuwse muziek van de jaren vijftig tot zeventig. Terwijl er in die tijd veel goede muzikanten rondliepen hier," aldus Kuipers. Hij licht de Bevelanden uit. "Denk bijvoorbeeld aan een Jan Blok die onder meer in de Delta Blues Band speelde."

Volgens de muziekkenner was Blok een markant figuur. "Hij deed mee aan talentenjachten in de jaren zestig en zijn bijzondere karakter geeft ook aanleiding tot het vertellen van mooie verhalen." Internationaal had hij volgens Kuipers ook succes, maar nooit een grote doorbraak. "Hij had talent en werkte er hard voor, maar het lukte niet. Je moet ook GELUK hebben, met hoofdletters."

De vader van...

Een andere muzikant was Louis Polfliet uit Goes, de vader van Danny Vera. "Hij was onder veel Zeeuwen vooral bekend als de man van de Bloemenkiosk in Middelburg, maar het ook was een heel goede zanger. Zulke dingen raken in de vergetelheid terwijl het zo'n belangrijk onderdeel is van onze cultuurhistorie."

Volgens Kuipers was de muziekscene in die jaren klein in Zeeland. Muzikanten gingen van bandje naar bandje. "Dan heb je het over honderden muzikanten, waarvan er nu nog actief zijn. Toch zijn er ook veel artiesten vergeten en dat is zo zonde. 'Alleen het schuim komt boven drijven'."

Op zolder

Het liefst zou hij alle verhalen, muziekfragmenten en foto's documenteren. Daarvoor is het nu de tijd, vindt Kuipers. "Veel muzikanten leven nog, die kan je nu ondervragen, maar er is te weinig aandacht voor." Af en toe krijgt hij nog wel eens een plakboek van mensen. "Maar eigenlijk hoop ik dat er nog eens ergens geluidsopnames uit die tijd opduiken bij iemand op zolder. Dat zou mooi zijn want er is weinig materiaal bekend. Volgens mij sluimert er heel wat rond op de Zeeuwse zoldertjes."

Zeeuwse Kamer: Zeeuwse muziekgeschiedenis