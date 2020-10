Blokhutten en verlengde terrassen in Goes open tot maart

De Grote Markt in Goes waar als het aan de wethouder en de ondernemers ligt al over een paar weken blokhutten zullen komen (foto: Omroep Zeeland)

"In het meest optimistische scenario mag de horeca half november weer open. Dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van het aantal besmettingen in Nederland. Maar dan zouden de ondernemers meteen aan de slag kunnen om hun blokhutten te bouwen." De Goese wethouder Cees Pille (Binnenstad) ziet het graag positief.

Goes wikt, Den Haag beschikt

Helaas bepaalt niet de gemeente Goes, maar het kabinet of en wanneer de cafés en restaurants in Nederland hun deuren weer mogen openen. Als de lockdown onverhoopt tot eind van dit jaar duurt, zijn er volgens Pille geen horeca-ondernemers die zeggen 'laat die blokhutten dan maar zitten'. "Ze zouden juist heel graag een langere periode willen hebben. Zo nodig willen ze ook iets eerder starten. Vorig jaar was dat pas op 1 december."

Aankondiging van horecazaak op Grote Markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Pille wijst op een nieuwe ontwikkeling in de horeca die misschien wel de verspreiding van het coronavirus kan remmen: "Buiten is het nieuwe binnen. Veel horeca vindt tegenwoordig buiten plaats. Als het wat kouder wordt is zo'n blokhut natuurlijk ideaal."

Middelburg

In Middelburg zouden winterterrassen van 1 november tot 1 februari open zijn, maar omdat de horeca dicht is, is besloten voorlopig niets op te bouwen. Volgens een woordvoerder staat iedereen in de startblokken om de winterterrassen neer te zetten zodra Den Haag toestemming geeft.