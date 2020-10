ZorgSaam hoopt op hulp oud-collega's als dat nodig is

Verpleegafdeling bij ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Margie Nijs van de HR-afdeling zegt dat de reacties uiteenlopen. "Er zijn oud-collega's die graag terugkeren op het oude nest, maar er zijn er ook die heel bewust iets anders hebben gekozen of van het pensioen aan het genieten zijn."

Extra handen nog niet nodig

Nijs benadrukt dat extra hulp nu nog niet nodig is. "We kunnen de zorg op dit moment heel goed aan. We zijn in staat extra instromende patiënten, met name uit Rotterdam, goed op te vangen. Er is ook nog geen sprake van het afschalen van de reguliere zorg, maar we willen wel graag voorbereid zijn op andere scenario's, bijvoorbeeld als besmettingen verder oplopen.

Zicht op reservebank

ZorgSaam is nu vooral aan het investeren op wie eventueel een beroep kan worden gedaan. "We hebben graag zicht op onze reservebank, dan hoeven we niet in actie te komen als het echt nodig is." De zorginstelling kijkt op wie een beroep kan worden gedaan, voor hoeveel uur en of oud-collega's dan een opfriscursus nodig hebben.

Nijs zegt dat er in het voorjaar tien oud-medewerkers zijn ingezet. Dat was toen in de thuis- en ouderenzorg, niet in het ziekenhuis.