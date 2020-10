Coronasituatie in Mexico verslechtert, maar Glenn kan nog wel kaaskroketten blijven verkopen

Glenn van Damme uit Aardenburg met zijn Mexicaanse vriendin (foto: Glenn van Damme)

Van Damme vreest voor een nieuwe piek. "Met ons gaat het goed, we zijn in goede gezondheid, maar in het land is de situatie aan het verslechteren. We hopen niet dat het doorzet." Volgens Van Damme zijn de omstandigheden niet optimaal: de winter komt eraan en hij woont in Mexico-Stad op zo'n 2.200 meter hoogte, dus kan het koud worden.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Glenn van Damme uit Aardenburg ging een kleine drie jaar geleden naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Hij is er nog steeds. Samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes en andere snacks in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu.

Ondertussen verkoopt Van Damme vanuit zijn foodtruck La Pofferia Hollandse snacks aan de lopende band. Hij startte met poffertjes en heeft inmiddels een menu van twee pagina's met bitterballen, kroketten en kipcorns.

Zijn populairste snack onder de Mexicanen? Dat zijn bitterballen en kaaskroketten. "Daar zitten Nederlandse kazen in, dat is qua smaak wat sterker, met een krokant korstje. Mexicanen staan open om nieuwe dingen te verkennen, wat dat betreft ben ik in het juiste land."