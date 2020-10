Veel Zeeuwse musea duiken dit jaar in de rode cijfers

Al kon je afgelopen zomer in Veere over de koppen lopen, het was niet het publiek dat enthousiast een museum binnenstapt. "Dit was duidelijk een andere doelgroep en dat hebben we gemerkt", zegt directeur Veronica Frenks van Museum Veere. Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. Ook de inkomsten van de museumwinkel liepen drastisch terug. "In het voorjaar komen hier de mensen die met de cruiseboten Veere aandoen. Die kopen hier allerlei artikelen. Die misten we dus ook."

'We bezuinigen waar we kunnen'

Begin september begon er weer wat publiek te komen, waaronder cultuurminnende Duitsers en Belgen. Maar nu de besmettingscijfers opnieuw toenemen heeft Frenks de openingstijden moeten aanpassen. Veel van de, veelal oudere, vrijwilligers die achter de balie werken zeggen namelijk af omdat ze geen risico willen lopen.

Volgens Frenks zal het museum dit jaar ruim 30.000 euro verlies draaien. Er zit niets anders op dan te hopen dat de gemeente Veere zal bijspringen. "Anders kunnen we niet open blijven. We bezuinigen waar we kunnen, we schuiven met exposities en lezingen. Maar je kunt niet blijven bezuinigen. De vaste lasten gaan door en het verlies loopt op."

Ook in de museumwinkels, zoals deze in Veere, werd veel minder omzet gedraaid (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit Den Haag zijn er miljoenen beschikbaar gesteld om de kunst- en cultuursector op de been te houden. Intussen hebben verschillende Zeeuwse musea daar een bedrag van toegezegd gekregen. Museum De Meestoof in Sint-Annaland heeft steun van de gemeente Tholen toegezegd gekregen, er is voor dit jaar 25.000 euro gereserveerd. Het museum had net een grote investering gedaan door een nieuw atrium te bouwen. "Om nog meer bezoekers te kunnen ontvangen, normaal krijgen we hier veel bussen met bezoekers. Maar die kwamen dit jaar niet", zegt bestuursvoorzitter Han Moerland.

Het regent annuleringen

"We staan dit jaar voor het eerst op eigen benen en om dan al meteen met een verlies van zeker 20.000 euro te moeten starten, dat wilden we niet", vertelt Moerland. Dus trok het museum, volgens Moerland verschillende keren, aan de bel bij de gemeente Tholen. Met de steun is hij erg blij. "We zijn een streekmuseum en doen wat we kunnen om publiek hierheen te halen. We hadden gehoopt dat de bussen in het najaar weer zouden komen. Maar het regent momenteel annuleringen."

Het nieuwe atrium van museum De Meestoof (foto: Omroep Zeeland)

Brandbrief

De Vereniging Zeeuwse Musea heeft inmiddels een brandbrief gestuurd naar alle gemeenten in onze provincie, met het verzoek om juist de kleine musea financieel te helpen. Zij vallen vaak buiten de boot als het gaat om steun via landelijke stimuleringsregelingen.

Dat er veel zorgen zijn blijkt wel uit een vragenronde langs de musea. Zo noemt het Stadhuismuseum in Zierikzee de situatie "uiterst precair". Oorlogsmuseum Gdynia in Axel geeft aan alleen nog dit jaar met de huidige middelen rond te kunnen komen. Het museum krijgt subsidie van de gemeente Terneuzen, maar zegt voor zestig procent afhankelijk te zijn van de inkomsten van het museum. "Die zijn totaal weggevallen, op onderhoud en energie is bijna niet te bezuinigen en nog zo'n jaar wordt moeilijk overleven."

Het Gdynia museum in Axel (foto: Gdynia museum Axel)

Al zijn er zorgen, er zijn ook positieve geluiden. Het Museum van Barre Uitvindingen (Bizarium) in Sluis is een particulier museum en volledig afhankelijk van de entreegelden. Toch zijn de initiatiefnemers Marc en Ann niet pessimistisch. "We moeten dit verloren jaar volgend jaar proberen te recupereren en zullen dan creatieve oplossingen moeten zoeken om inkomsten te genereren."

'Schouders eronder'

En zo denkt ook het Museum Arnemuiden erover. Daar hebben ze voorlopig nog geld om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen, zegt een woordvoerder. En mocht het toch problematisch worden dan is het: "Schouders eronder. Positivisme helpt echt." Als grootste bedreiging van het museum zien ze daar iets anders: de vergrijzing van het vrijwilligersteam.

Lees ook: