Gemeentehuis Noord-Beveland wordt duurzamer

De karakteristieke voorgevel van het gemeentehuis is nog niet geïsoleerd en daardoor kan het flink tochten in het gebouw. Tijdens de verbouwing wordt er een wand geplaatst aan de binnenkant om daarmee ook het klimaat in het gebouw te verbeteren. Tevens komt er een dak met beplanting dat beter isoleert en klimaatbestendig is.

Volgens wethouder Pim Schenkelaars speelt ook een verbouwing mee, want in sommige gedeelten van het gemeentehuis is er plek tekort. "Ook zijn we bij de gemeente al jaren bezig met duurzaamheid en hiermee pakken we het gebouw flink aan. Het mes snijdt dus aan twee kanten."

Ontvangstkamers

Omdat ontvangstkamers voor burgers erg klein waren, worden ook die vergroot. "Je mensen netjes ontvangen, in de huidige kamertjes kan dat amper," aldus wethouder Schenkelaars.

De verbouwing van het gemeentehuis aan de Voorstraat kost rond de 300.000 euro. Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden beginnen.