GOES-middenvelder Hiep Nguyen kan niet wachten om het veld weer op te gaan

Begin juli raakte hij geblesseerd tijdens een training van GOES zaterdag. Nguyen wilde fit worden voor het nieuwe seizoen, maar toen hij door zijn knie zakte, wist hij gelijk dat het fout zat. "Het deed echt heel veel pijn. Daarna was echt een lastig periode, want toen moest ik op krukken lopen in tropische omstandigheden", vertelt Nguyen.

'Hij wil eigenlijk iets te snel'

Nguyen is drie maanden bezig met revalideren en dat gaat vooralsnog voorspoedig. Toch is hij af en toe een beetje ongeduldig. "Hij wil eigenlijk iets te snel", zegt fysiotherapeut Erwin Simpelaar. "Hij denkt dat hij al op het veld kan staan. We hebben al wel wat oefeningen met een bal gedaan, maar dat is natuurlijk geen pass over dertig meter."

Voor de 21-jarige middenvelder van GOES is dit de eerste grote blessure in zijn carrière. Daarom vroeg hij advies aan zijn oud-ploeggenoot Daniel Wissel, die eerder ook zijn kruisband scheurde. "Hij zegt dat ik geduldig moet blijven en dat het allemaal goed komt", vertelt Nguyen.

Voetballer Hiep Nguyen werkt in de sportschool hard aan zijn herstel. (foto: Omroep Zeeland)

Voorlopig is een terugkeer op het veld voor Nguyen nog niet aan de orde. Op een kruisbandblessure staat namelijk een herstel van negen maanden. Toch zou hij dit seizoen wel nog een wedstrijd willen spelen. "De trainer heeft al tegen mij gezegd dat ik me maar beter op volgend seizoen kan richten."

Het is nog onduidelijk of er dit seizoen überhaupt nog gevoetbald wordt op amateurniveau. Dat wordt over een paar weken duidelijk, wanneer het kabinet bekendmaakt of de maatregelen worden versoepeld, verlengd of aangescherpt.