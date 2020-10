'Voormalig directeur kerncentrale schreef mee aan rapport kernenergie'

Kerncentrale in Borssele (foto: ANP)

Het gaat om Mario van der Borst die tot 2010 in dienst was bij EPZ, exploitant van de kerncentrale. In 2010 stapte Van der Borst over naar energiereus RWE, grootaandeelhouder van EPZ. Volgens de krant werkte hij daar tot vorig jaar aan plannen om buiten Duitsland energiecentrales te bouwen. Momenteel is Van der Borst voorzitter van Kerntechniek KIVI, dat de belangstelling voor nucleaire techniek wil bevorderen.

Van der Borst zegt als reactie tegen de Volkskrant net gestopt te zijn in de energiewereld, volgens de krant wil hij geen vragen over het rapport beantwoorden.

Kamer wilde onderzoek

In 2019 vroeg de Tweede Kamer, na een motie van VVD en CDA, de mogelijkheden van kernenergie te onderzoeken. Die opdracht werd gegund aan consultancy-bureau Enco uit Oostenrijk.

De resultaten van het onderzoek zijn vorige maand door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gestuurd. Auteurs werden niet genoemd, alleen Enco stond vermeld.

Eerder werd al bekend dat Bojan Tomic een van de auteurs van het rapport is. Hij was lid van de Commissie Benchmarking dat elke vijf jaar onderzoekt of de kerncentrale in Borssele tot de veiligste ter wereld hoort.

Wiebes maakt zich niet ongerust. "Ik heb geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid en onafhankelijkheid van de onderzoekers", antwoordde hij op Kamervragen.