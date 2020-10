Zeeuwse kerken houden zich aan de beperking van dertig kerkgangers, al doet zo'n lege kerk 'wel pijn'

"Toen we hoorden dat we terug moesten schalen naar dertig mensen per kerkdienst, deed dat pijn", vertelt Gijsbert Geijtenbeek van de gereformeerde gemeente Goes. "Voor je gevoel zit je dan alleen in de kerk. Het voelt heel leeg. Het voelt heel koud. Juist het samenkomen van de gemeente, met alle leeftijden, dat maakt het zondags in de kerk zijn zo bijzonder en waardevol."

Maatregelen opgevolgd

De Sionkerk, zoals de gereformeerde gemeente in Goes heet, heeft er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de coronamaatregelen goed op te volgen. Door de grootte van de kerk, konden ze veel kerkgangers kwijt. "We hebben looproutes, mensen die iedereen naar hun plekken begeleiden", zegt Geijtenbeek. "We hebben banken waar je wel en banken waar je niet op mag zitten. We hebben ontsmettingsmiddelen en we waren natuurlijk afgeschaald. Slechts een kwart van de ruimte werd gebruikt."

Kritiek en de grondwet

Maar, de afgelopen weken kregen kerken een hoop kritiek nadat er verschillende kerken waren die meer dan 200 bezoekers per dienst toelieten. Zo schreef de NOS dat de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst veel meer mensen toeliet bij een kerkdienst dan dat er geadviseerd werd. Ook de politiek reageerde hierop en de kerken werd dringend geadviseerd om niet meer dan dertig bezoekers bij een kerkdienst toe te laten.

Een lege Sionkerk met aanwijzingen waar plaats te nemen. (foto: Omroep Zeeland)

Omdat het vrij uiten en belijden van geloof in artikel zes van de grondwet is vastgelegd, kon de overheid slechts adviseren en hebben kerken en andere religieuze instanties toch nog de vrijheid meer mensen toe te laten bij een dienst. Geijtenbeek kan zich wel verplaatsen in de negatieve reacties van de samenleving. "Op het eerste gezicht lijkt het ook vreemd en onredelijk dat een kerkgebouw wel open zou mogen zijn en allerlei anderen plaatsen niet", beaamt hij.

We hopen dat de regering toch weer gaat kijken wat er mogelijk is in grote kerkgebouwen." Gijsbert Geijtenbeek, gereformeerde gemeente Goes

"Toch wil ik het iets nuanceren. Ook wij als christenen hebben te maken met alle beperkingen die nu gelden: de supermarkt, de restaurants, wij zijn ook beperkt. Daar staat het andere tegenover dat ook buiten de kerken er grote gebouwen worden aangewezen waar wel meer mensen naar binnen mogen."

Andere regels voor grote kerkgebouwen

"Dertig mensen in een kerk waar ruim tweeduizend mensen in kunnen, dat is heel weinig", vindt Geijtenbeek. Toch houdt de kerkgemeente zich aan het huidige advies. "Wij hebben grote kerkgebouwen, laat ons die dan ook mogen gebruiken, met inachtneming van alle beperkingen die er zijn natuurlijk", roept Geijtenbeek op.

"Want u zult begrijpen, dat wanneer wij gewend zijn om hier met 1.500 mensen samen te komen, en we zitten nu met minder dan een tiende van de mensen, dan is daar een enorme pijn die daarin doorklinkt."