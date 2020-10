Katinka Polderman laat Gruffalo Zeeuws praten

Gruffalo in 't Zeeuws (foto: Katinka Polderman)

Katinka Polderman kende het prentenboek over De Gruffalo al uit haar jeugd. "Ik denk dat zo'n beetje iedereen van mijn generatie of net daarna het boek wel kent. Het staat voor mijn gevoel gelijk aan Jip en Janneke en Nijntje Pluis", vertelt ze in een gesprek op Radio 1.

Het vertalen van een bestaand verhaal in het Zeeuws was niet eenvoudig. "Je hebt klanken die er hetzelfde uitzien, maar anders klinken. Daar liep ik tegenaan. En het moet rijmen." Zo had ze bijvoorbeeld moeite met de vertaling van de woorden slang en uil. "Ik twijfelde heel erg of het bijvoorbeeld slange of slang moest zijn en uule of uul. En dan zit je met het metrum van de zinnen en het rijmen als het aan het einde komt."

Wordt de g een h?

Een van de grootste problemen waar Polderman tegenaan liep was de letter 'g', waar in het Zeeuws vaak een 'h' van wordt gemaakt. Uiteindelijk is de titel Gruffalo gebleven, maar Polderman zegt dat Zeeuwen gerust Hruffelo mogen zeggen.

De Gruffalo van Polderman spreekt Zuid-Bevelands en is daarom misschien niet voor iedere Zeeuw helemaal te begrijpen. "Het is vertaald in het Zeeuws van Katinka Polderman." Een versie maken voor alle Zeeuwen was volgens Polderman niet te doen. "Het Zeeuws-Vlaams klinkt al heel anders dan Zuid-Bevelands."

Een gruffalo? Wat is dat voe beêst?

Vos, uul en slang e d'r nog nie eerder van ehoore.

Alleênig Muus weet persies oe a een gruffalo der uut ziet.

Mè atten d'r echt eentje tegen zou komme, dat o t'n toch nie edocht. Fragment uit het boek op de website van uitgever Lemniscaat.

De Gruffalo is vandaag verschenen in tien dialecten. Behalve Polderman, gingen onder andere Herman van Veen, Daniël Lohues, Sjaak Bral, Guus Meeuwis en Huub van der Lubbe aan de slag met vertalingen.

Het is niet voor het eerst dat Polderman bestaand materiaal vertaalt in het Zeeuws. Eerder maakte ze voor het Omroep Zeeland tv-programma Kossemisse Zeeuwse versies van kerstklassiekers. All I Want For Christmas Is You werd Oal wa'k voe de kerst wil is joe.