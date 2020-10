De vegetarische keuken wint terrein in Zeeland, maar voor Inge gaat het niet snel genoeg

Een onderzoek van een onafhankelijk bureau in 2019 wijst uit dat twee procent van alle Nederlanders zichzelf vegetariër noemt. Zeeland zit onder het landelijk gemiddelde, dat betekent dat er hooguit 7.000 Zeeuwse vegetariërs zijn.

#vegazeeland

Een van de Zeeuwse vegetariërs is Inge Janssen uit Wilhelminadorp, een nieuwe Zeeuw. Drie jaar geleden verhuisde ze vanuit de Randstad naar Zeeland. Ze ontdekte dat er bedroevend weinig restaurants waren met lekkere vegetarische gerechten en besloot daar via Instagram met #vegazeeland verandering in te brengen.

Janssen brengt alle restaurants in kaart die meerdere vegetarische gerechten op het menu hebben staan. Tot nu toe heeft Walcheren de meeste hotspots op haar Instagramaccount en Zeeuws-Vlaanderen de minste. Maar dat wil niet zeggen dat er in Zeeuws-Vlaanderen geen vegetarische gerechten geserveerd worden, dus roept Janssen op om haar via Instagram tips te geven uit deze regio met #vegazeeland.

#vegazeeland (foto: Omroep Zeeland)

De traditionele plak geitenkaas en de met rijst gevulde paprika heeft in veel eetgelegenheden plaats gemaakt voor creatieve verfijnde groentegerechten. Er lijkt zelfs een ontmoedigingsbeleid gaande in bepaalde restaurants.

Zo serveert restaurant Pure-C in Cadzand bijna alleen vis- en groentegerechten. Maar ook restaurants voor een wat breder publiek zoals de restaurants van Roompot Vakanties zijn bezig met een vertaalslag naar meer groenten op de kaart naast de hamburger met patat.

Vlees als bijgerechtje

Het concept van restaurant De Greenroom in Middelburg gaat nog een stapje verder. Alle gerechten zijn vegetarisch maar als je echt een stukje vlees of vis wilt, kun je dat als bijgerecht bestellen. Bennie en Eva van de Parel zijn de eigenaar van hotel Wood en restaurant De Greenroom. De hotelgasten die het concept niet kennen moeten soms even wennen, maar volgens het tweetal verdwijnt die terughoudendheid snel als ze aan de maaltijd zitten.

Chefkok Van de Parel noemt de Greenroom liever een groenterestaurant. Hij ziet ook dat er steeds meer koks zijn die vaker met groente werken. Vooral in de Randstad beaamt hij, maar Zeeland volgt, dat weet hij zeker.

Hoewel vleesvervangers aan populariteit winnen, is er voor het tweede jaar op rij in Nederland meer vlees gegeten. Gemiddeld werd er vorig jaar 39 kilo vis gegeten. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier.