39 tips over dodelijk ongeval Vlissingen

De tipgevers noemen namen van de automobilist en er is volgens de politie ook specifieke informatie genoemd. De tips hebben nog niet geleid tot een aanhouding.

Straatrace

Volgens de politie waren de twee auto's bezig met een straatrace waarbij snelheden van 150 kilometer per uur zijn bereikt. Ter hoogte van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Pauwenburgweg kwam de auto van een 27-jarige Rotterdammer in botsing met het slachtoffer. Zij stak op die plek over in haar rolstoel en raakte levensgevaarlijk gewond. Een aantal dagen later overleed Inge Caljouw in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

De Rotterdammer is na het ongeval meteen aangehouden en zit nog vast. De politie zoekt nu de bestuurder van de andere auto, ook een witte Volkswagen Golf. Afgelopen dinsdag waren beelden te zien van die tweede auto.

Uitzending Opsoring Verzocht

Op basis van verklaringen, getuigen en sporenonderzoek blijkt dat de twee auto's vlak voor het ongeval rond de 150 kilometer per uur reden. Op de weg is 50 kilometer per uur toegestaan.

De politie houdt de tweede bestuurder mede-verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval. Daarnaast heeft de bestuurder verzuimd eerste hulp te verlenen na het ongeluk, een burgerplicht. In plaats daarvan reed hij door.

Bestuurder wil niks zeggen

De 27-jarige verdachte was ten tijde van het ongeval onder invloed van THC, de werkzame stof in wiet. De politie vermoedt dat hij de tweede bestuurder kent. Maar hij wil daar niks over zeggen.

