Sterke wind blaast grote hoeveelheid buizerds naar ons land

Veel buizerds gespot in Zeeland (foto: Jozien Wolff)

Vooral in het oosten van het land zijn recordaantallen buizerds gespot. Op een van de telposten daar werden er 1.700 gezien op een dag. In Zeeland gaat het niet om een recordaantal, maar zijn er wel al veel gezien volgens Adri Clements van de website Trektellen.org. "Naast onze eigen buizerdpopulatie, hebben we nu ook de vogels uit Scandinavië op bezoek. Daarom zijn het er zoveel."

De buizerds komen vanuit Scandinavië naar West-Europa om te overwinteren. Ze kunnen niet zo goed jagen in de sneeuw en hebben daglicht nodig om muizen te spotten. Dat is iets wat ze in de winter niet hebben in Noord-Europa, maar wel in ons land.

We moeten juist blij zijn dat ze er zijn. Het geeft het kale landschap leven. " Adri Clements, beheerder Trektellen.org

Volgens Clements hebben de roofvogels geprofiteerd van de noordelijke meewind van de afgelopen dagen. Ze waren sneller in Nederland. "We hebben er in Zeeland weleens meer gehad, toen stond er nog een sterkere wind uit het noordoosten en werden ze helemaal naar onze provincie geblazen."

Geen overlast

Volgens Clements zorgen de vogels niet voor overlast. "Ons ecosysteem wordt juist nog veel zichtbaarder. We moeten juist blij zijn dat ze er zijn. Het geeft het kale landschap leven."