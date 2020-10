Kerkdienst via een livestream, bidden op het strand... in coronatijd moeten kerken creatief zijn

De Ontmoetingskerk heeft bijna tweeduizend leden en kan dus niet iedereen in coronatijd in de dienst kwijt. "Wij hebben dan ook het geluk dat we enorm veel actieve jongeren hebben in de kerk. Samen met hen hebben wij een livestream opgezet zodat alle kerkleden, maar ook niet kerkleden onze dienst via YouTube kunnen kijken", vertelt Beekman.

Dringend advies

Kerken kregen het dringende advies om terug te schalen naar dertig bezoekers per kerkdienst, terwijl er deze zomer nog tweehonderd bezoekers aanwezig mochten zijn. Na een artikel van de NOS over een kerk in Staphorst die meer bezoekers in een dienst toeliet, reageerde de Nederlandse samenleving geschokt en kritisch.

Sindsdien liggen de kerken onder een vergrootglas. Zo haalde afgelopen weekend opnieuw een kerk het nieuws: de Gereformeerde Gemeente in Barneveld had 250 bezoekers uitgenodigd.

Kritiek uit de samenleving

Arjan Beekman is lid van de kerkenraad van de PKN-gemeente De Ontmoeting in Middelburg. Ondanks dat hij het erg jammer vindt om terug te schalen naar dertig bezoekers per kerkdienst, snapt hij de reacties in de samenleving wel. "Ik denk dat wij hier op een hele veilige manier bij elkaar gekomen zijn de afgelopen coronatijd, maar tegelijkertijd snap ik wel dat in de beeldvorming naar de samenleving toe, een paar honderd mensen in een kerk, dat dat iets doet en oproept."

De Ontmoetingskerk neemt daarom het advies van de overheid ter harte en sindsdien zitten er per dienst nog dertig bezoekers in de kerk. "Per dienst is er een andere wijk aan de beurt om zich in te schrijven voor de dienst. En dan kom je natuurlijk nog niet aan alle leden, dus we proberen het een beetje af te wisselen."

We hebben maar met de maatregelen te dealen en moeten creatief zijn."

Eenmaal in de kerk gelden er volgens Beekman ook allerlei regels. "We hebben bepaalde plaatsen waar je wel en niet mag zitten, je moet je handen ontsmetten en er wordt tijdens de dienst in de kerk niet meer gezongen."

"We hebben maar met de maatregelen te dealen", zegt Beekman. "Met elkaar moeten we zoeken naar hoe we alles aanpakken, maar als kerk willen we die verantwoordelijkheid voluit nemen."

Nieuwe manieren van kerkdienst houden

De Ontmoetingskerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. Die overkoepelende organisatie maakt direct afspraken met de overheid over coronamaatregelen binnen kerken. "Wij houden ons als kerk aan die afspraken, ook al blijven het adviezen en geen verplichtingen. Alles wat je mag doen, is de vraag of je dat ook moet willen doen", zegt Beekman.

Nu via livestream

"Een livestream opzetten is iets wat we al heel lang wilden doen, maar op de een of andere manier kwam het er nooit echt van. Nu zijn we natuurlijk genoodzaakt, maar het is echt heel tof om te zien hoe iedereen zijn beste beentje voortzet en hieraan meewerkt", zegt Beekman.

"Tegelijkertijd is de livestream geen vervanging voor het fysieke samenkomen", merkt Beekman. "Gelukkig zien kerkleden elkaar buiten de erediensten om ook, bij bijvoorbeeld bijbelkringen." Alleen met de huidige coronamaatregelen, moesten ook die samenkomsten worden veranderd.

Het gaat erom: hoe kunnen we als kerk juist in deze tijd ook present zijn?"

"Bijbelkringen splitsen op of ze vinden creatieve nieuwe manieren van samenkomen door bijvoorbeeld met elkaar te gaan wandelen of met elkaar op het strand te bidden. Dat stimuleren we ook als kerk", zegt Beekman. "Toch hebben we ons iedere keer aan te passen als de regels aangepast worden en dat vraagt creativiteit. Niet alleen van de kerkenraad, maar ook van de leden."

Missie

Beekman snapt de kritische blik van de samenleving op kerken in coronatijd. Toch blijft hij hoopvol. "We kunnen ellenlange discussies voeren over wat wel of niet goed is wat betreft de coronamaatregelen, maar ik denk dat dat niet helpend is nu. Het gaat erom: hoe kunnen we als kerk juist in deze tijd ook present zijn en zorgen dat die grote missie, namelijk Jezus volgen en hem laten zien, ook in ons dagelijks leven, dat dat doorgaat."

