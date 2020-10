Zeeuws dagcijfer corona stijgt naar 93 meldingen

(foto: Omroep Zeeland)

In Goes werden veertien nieuwe gevallen geteld, op Schouwen-Duiveland dertien, in de gemeente Tholen twaalf en in Hulst elf. In Middelburg en Vlissingen waren het er elk negen, in Terneuzen zeven en in Borsele zes. Vooral Borsele is nu opvallend: in de voortschrijdende week stijgt deze gemeente naar 26 nieuwe gevallen, zo hoog is het daar nog niet geweest.

In Reimerswaal werden vier nieuwe besmettingen geteld, in Kapelle drie, op Noord-Beveland en Sluis twee en in Veere één. In Reimerswaal is de lijn aan het zakken. Een week geleden stond de voortschrijdende week op 56 gevallen en inmiddels op 32.

Voortschrijdende week

Bekijk hier de ontwikkeling in de vier Zeeuwse regio's aan de hand van de voortschrijdende week. Iedere dag is opnieuw de totaalsom gemaakt van de laatste zeven dagen. Zo wordt voorkomen dat je naar incidentele fluctuaties kijkt.

Alle data zijn afkomstig van het de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de rijksoverheid. De metingen betreffen het etmaal tussen 10.00 uur gisteren en 10.00 uur vanmorgen.

Het dagcijfer van 93 is tot nog toe het hoogste van de coronapandemie in Zeeland. De op een na hoogste dag was afgelopen zaterdag toen op één dag 89 nieuwe gevallen werden geteld. Het is wel zo dat de cijfers soms met enige vertraging aan het RIVM worden doorgegeven.