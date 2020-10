Marilijne uit Bonaire is even terug in Zeeland: 'Lekker met laarzen lopen en slapen onder een dekbed'

(foto: Marilijne Kats)

Marilijne Kats Kort trok vijf jaar geleden naar Bonaire voor de liefde. Ze ontmoette er haar vriend die niet weg wilde van het eiland. Afgelopen kerst was ze voor het laatst in Nederland en nu kwam ze voor een paar weken terug. "Het was weer fijn om hier te zijn geweest en morgen vlieg ik weer terug."

Bonaire stelt een negatieve coronatest bij binnenkomst van het land. Die heeft ze afgelopen week gehaald en dat was nog geen pretje. "Je hoort er verschillende verhalen over, maar ik vond het echt niet fijn."

Meubelwinkel

Afgelopen week ging ze ook nog even kijken bij de Ikea. Niet om te kopen, maar om nog even door zo'n meubelwinkel te lopen. "Dat hebben we niet op Bonaire, dus ben ik toch nog even gaan kijken."