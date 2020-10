Zelfstandige ondernemers in Zeeland willen meer aandacht en verzamelen steunbetuigingen

Supermarkteigenaar Rene van Boven, loopt regelmatig naar klanten om ze aan te sporen iets in het boek te schrijven. "Bij het kabinet gaat het vooral over de grote bedrijven en multinationals, maar juist de lokale zelfstandige ondernemer mag ook wel eens belicht worden. Dat is de reden dat wij meedoen met deze actie en ik hoop dat er veel reacties in het boek komen", vertelt Van Boven.

Belangrijk voor sociale contacten

Brenda Daarnden komt dagelijks in de supermarkt en is zelf ook ondernemer. Zodra ze over de actie hoort loopt ze meteen naar het boek en begint te schrijven. "De lokale ondernemers zorgen voor veel sociale contacten. Mensen ontmoeten elkaar in de winkel en gaan gesprekken met elkaar aan. In deze tijd natuurlijk minder, maar in betere tijden ging ik naar de supermarkt om een klein dingetje te halen en bleef soms een uur weg."

Annette van Riet is ook vaste klant en zij vindt het fijn dat ze boodschappen op de fiets kan halen. "Dan hoef ik niet met de auto naar Goes en dat is beter voor het milieu."

Vaste klant Jacqueline Schouten schrijft een reactie in het meerwaarde-boek (foto: Omroep Zeeland)

Van Boven is een bekend gezicht in het dorp. "Ik denk dat wij als lokale ondernemer echt weten wat er in het dorp speelt en sociaal heel betrokken zijn. De meeste mensen ken ik van gezicht, de helft van de vaste klanten ken ik bij naam en dat heb je bij multinationals natuurlijk niet", zegt Van Boven.

Boek gaat naar Den Haag

In de drie dagen dat het boek in de winkel heeft gelegen zijn er volgens Van Boven zo'n zestig reacties in geschreven. De reacties en steunbetuigingen uit het hele land worden half november verzameld en aangeboden aan het kabinet op de dag van de ondernemer, 20 november.

Ook worden alle verhalen op karton gedrukt waar een hele lange slinger van wordt gemaakt. Daarmee probeert het Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige detaillisten, een wereldrecord te vestigen en in het Guinness Book of Records te komen.