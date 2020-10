Bijzondere zoektocht naar tips over overleden man Oesterdam

Het elektronische informatiebord bij de Bergsediepsluis op Tholen. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Willem-Jan Uytdehage, woordvoerder van de politie, is een normaal buurtonderzoek bij de sluizen niet mogelijk. "Het is een gebied waar heel veel mensen passeren, maar geen mensen wonen. Daarom hebben we aan beide kanten van de Bergesdiepsluis een elektronisch tekstbord geplaatst en dat trekt behoorlijk de aandacht."

Bericht op telefoon

Daarnaast werkte de politie met digitale banners. "Iedereen die in dit gebied tussen vrijdag 15.00 uur tot vanmorgen 10.00 uur met de telefoon op het internet ging, kreeg een bericht van ons met een getuigenoproep. Dat doen we om mensen te bereiken die hier wekelijks op vrijdag of zaterdag voorbij komen en misschien iets gezien hebben. We hebben dit middel al wel eens vaker ingezet en dat leverde zeker tips op."

Via een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht kwam er al een tiental tips binnen. "Maar we willen nog veel meer weten", zegt Uytdehage. "We kennen de identiteit van het slachtoffer, een 50-jarige man uit Venezuela, maar we vragen mensen die iets verdachts hebben gezien vorig weekend dringend om zich bij ons te melden."

Hond uitlaten

Het gebied bij de Bergsediepsluis is favoriet bij hondenbezitters. "Ik kom hier wel een paar keer in de week", zegt een man die de hond uitlaat. "Ik zag dat bord wel staan, maar mij is de afgelopen tijd niets bijzonders opgevallen. Ik vraag me wel af of zo'n informatiebord langs de weg wel werkt, want je let toch vooral op het verkeer en op alle verkeersborden bij de sluis. Volgens mij rij je er gewoon heel hard voorbij."

