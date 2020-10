Fit blijven in coronatijd? Bij Luctor/Heinkenszand hebben ze een oplossing

Eigenlijk stond in de 3e klasse A vandaag de derby tegen Patrijzen op het programma voor de ploeg van trainer Giovanni Siereveld. Die wedstrijd ging niet door vanwege het stil leggen van de competitie. "De spelers werken een circuit af", legt Siereveld uit. "In groepjes van steeds dezelfde vier spelers en we wisselen dan om de tien minuten door." Tot blijheid van de spelers wordt er in ieder geval in Heinkenszand nog getraind. "Ik had ook thuis kunnen zitten, maar daar word ik helemaal niet gelukkig van", zegt aanvoerder Daan Esser. "Ik ben heel blij dat we nog gewoon kunnen trainen."

Moe en voldaan

Voetbal is een contactsport, maar dat contact mag nu niet. Daarom krijgen de spelers andere oefeningen dan normaal. "Voor de spelers is het denk ik minder leuk", zegt Siereveld. "Je mist de duels, je mist het contact met elkaar en dat kan nu niet dus dat gaat wel vervelen. Maar het is niet anders." Esser is het eens met zijn trainer. "Een partij hoort bij trainen en dat mis je, maar uiteindelijk ga je nu alsnog moe en voldaan naar huis."

Bij Luctor/Heinkenszand trainen ze de komende weken in groepjes van vier (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer en of de competities weer worden hervat is nog één groot vraagteken. Met de nog altijd stijgende coronabesmettingen ligt een strengere lockdown voor de sportwereld op de loer. "Ik verwacht er niet heel veel van. Het zou me ook niks verbazen als we alweer uitgevoetbald zijn, maar ik hoop dat we ergens nog wel een keer kunnen gaan voetballen", zegt Esser. Siereveld vult aan: "Ik acht de kans heel klein dat we voor de winter nog wedstrijden gaan spelen. "En anders zullen we tot eind juni doorgaan schat ik zo in."