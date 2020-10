Wintertijd, je wint tijd maar wat doe je ermee?

Robin Hardeman maakte deze foto begin november 2017 op het badstrand in Vlissingen. (foto: Robin Hardeman)

Sterrenkijken in het donker

Vanavond is de Nacht van de Nacht. Overheden, bedrijven en burgers worden opgeroepen om lichten te doven, zodat de sterrenhemel weer zichtbaar wordt. Een perfecte nacht om sterren te kijken dus. Normaal gesproken zijn er allerlei activiteiten, maar vanwege de huidige maatregelen gaan die niet door.

Toch kun je er ook zelf op uit gaan om de Zeeuwse lucht en landschappen op de gevoelige plaat vast te leggen. De organisatie van de Nacht van de Nacht geeft op Facebook en YouTube om 20.00 uur een Masterclass nachtfotografie. Wat is er beter dan vlak daarna een 'gewonnen' uurtje in te zetten om het nieuw geleerde in de praktijk te brengen?

Met gewichten aan de slag tijdens bodypump (een foto van voor de coronatijd) (foto: Omroep Zeeland)

Midden in de nacht sporten klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar de echte die hard sporter kan van het extra uurtje gebruik maken om te sporten en daarna pas in bed te duiken. Zo heb je al aan je lichaam gewerkt, zonder dat het tijd van de rest van je dag kost. Kun je die tijd gebruiken om een gezonde maaltijd te maken, of een lekker uitgebreid ontbijt.

Pyjama aan en gaan

Extra tijd doorbrengen met de familie. Trek de pyjama aan, maak een grote bak met popcorn en houd een film- of game-avond met de familie of goede vrienden (dan natuurlijk wel op anderhalve meter afstand en met niet meer dan drie mensen van buiten je eigen gezin). Ook hier geldt: je krijgt een extra uur om te genieten, in dit geval van het gezelschap. (Als wij mochten kiezen, kozen we een film met een Zeeuws tintje: Weg van jou.)

(foto: Weg van Jou)

Spreek je goed Engels en heb je een Amerikaanse cursus gevonden die je graag wilt volgen? Dan is dit hét moment om je kans te grijpen! In de Verenigde Staten is het 6 tot 10 uur vroeger dan bij ons, dus in sommige staten is het al middag, terwijl in andere staten de dag net begint. Het perfecte moment dus om je aan te sluiten bij een cursus. En behalve wat slaap, kost het je geen tijd. En natuurlijk kun je de cursus ook skippen, maar wel een uurtje Skypen of Zoomen met familie, vrienden of kennissen die in de States wonen.

Boek schrijven?

Heb je altijd al een boek willen schrijven? Dit is je kans. Zet de eerste zinnen op papier en voor je het weet heb je de eerste pagina('s) geschreven in twee uur tijd, terwijl je maar één uurtje kwijt bent. Een productief nachtje schrijven!

Natuurlijk zijn er nog heel veel andere dingen die je kunt doen met dat extra uurtje wanneer je je fantasie de vrije loop laat. En vlak vooral dat eerste idee niet uit, want met een extra uurtje slaap sta je zondag fris en fruitig op!