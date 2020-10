Gezocht: nieuwe eigenaar voor 200 (gratis) cruiseschipmatrassen

Cruiseschip Star Pride ligt sinds 12 juni in de buitenhaven van Vlissingen. Het ondergaat daar de voorbereidingen voor een refit - een flinke opknapbeurt - van 25 miljoen euro. "Het schip is van 1988 en dus 32 jaar oud. Dat is heel uniek in de scheepvaart", zegt Van de Graaf. "Meestal wordt een schip na twintig jaar naar de sloop gebracht en gedemonteerd. Rederijen gaan liever voor een nieuwbouwschip."

Niet alles van de Star Pride kan hergebruikt worden. Daarom werden eerder al twee sloepen onderin het schip gedoneerd aan de zeevaartschool van Scalda. Nu is het dus de beurt aan 200 matrassen en zo'n vijftig tv's om van boord te worden gehaald.

Schip in tweeën Star Pride ondergaat een flinke transformatie. In Italië wordt het schip doormidden gezaagd en 26 meter langer gemaakt. Het schip krijgt straks nieuwe publieke ruimtes, een nieuwe spa, een overloopzwembad en een fitnessruimte. Ook krijgen de suites nieuwe badkamers. Het schip kan nu 200 passagiers herbergen, dat worden er straks 312. De Amerikaanse cruisemaatschappij Windstar Cruises is de eigenaar van Star Pride.

De matrassen moeten vervangen worden omdat er nieuwe kamers bij komen en de rederij in elke kamer dezelfde matrassen wil. Volgens Van de Graaf zijn de matrassen nog van goede kwaliteit. "Die zijn niet van '88." Hij schiet in de lach: "Ze zijn een jaar oud, dus nog in goede staat." Dat kan de kapitein van het schip, Sten Ronny Jensen beamen: "Ik heb een goede matras in m'n hut. Ze gaan erg lang mee."

De matrassen en tv's die Star Pride wil doneren. (foto: Star Pride)

Een potentiële eigenaar moet zich wel snel melden. Volgende week vertrekt het schip naar Italië. De matrassen gaan sowieso niet mee. "Helaas niet", zegt Jensen. "Als niemand zich meldt, worden ze weggegooid. Dus het zou mooi zijn als iemand ze kan gebruiken." Van de Graaf denkt vooral aan een organisatie of een goed doel. "Een particulier met een vrachtwagen mag ook, als 'ie ze maar alle 200 tegelijkertijd meeneemt."