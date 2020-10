Drie uur op een stoel staan voor betere geestelijke gezondheidszorg voor jongeren

Tiffany Schriemer (23) uit Cadzand is patiënte in GGZ-instelling Emergis in Kloetinge. Uit het restaurant heeft ze een stoel gepakt en die zet ze op het grasveld achter het hoofdgebouw. Tiffany klimt op de stoel. "Ik doe mee aan een actie voor mensen met psychische klachten. Ik probeer fondsen binnen te krijgen en dat loopt al best lekker."

Mind

Tiffany Schriemer heeft zich aangesloten bij de landelijke actie Last Man Standing van Mind. Dat is een organisatie die zich inzet voor mensen met psychische problemen. Op zaterdag 31 oktober is het de bedoeling dat ze drie uur lang op de stoel blijft staan. Allemaal voor het goede doel.

Tiffany Schriemer (foto: Omroep Zeeland)

Voor de cameraploeg van Omroep Zeeland doet ze even voor hoe dat er uitziet, een soort repetitie als het ware. Maar volgende week moet Tiffany het dus drie uur volhouden. "Eigenlijk best lang", lacht ze, "maar ik denk dat ik het wel vol ga houden."

'Jongeren vragen moeilijk om hulp bij psychische problemen'

De actie Last Man Standing richt zich vooral op jongeren in de geestelijke gezondheidszorg. Tiffany Schreimer heeft zelf ervaren hoe het is om als jongere psychische hulp nodig te hebben. "Ik heb heel lang moeten zoeken naar de juiste behandeling. Sinds kort heb ik die eindelijk gevonden. Daarom vind ik het belangrijk dat andere jongeren met psychische problemen worden ondersteund en voorlichting krijgen. Jongeren durven moeilijk te praten over hun problemen en in de jeugdzorg speelt van alles mee."

Geld voor onderzoek, voorlichting en ondersteuning

Tiffany Schriemer is één van de weinige Zeeuwse deelnemers aan de actie. Maar landelijk zit ze in een team met de naam Mijn Glimlach. Het team probeert 2000 euro op te halen met de actie. Dat geld gaat naar onderzoek, voorlichting en ondersteuning.

Landelijk doen er tot nu toe 453 mensen mee met de actie laat woordvoerder Saskia Oskam van Mind in Amersfoort weten. De organisatie hoopt in totaal 100.000 euro op te halen. Meer dan de helft van dat bedrag is al binnen. De actie is online te volgen via www.lastmanstanding.nl of www.doemeemet.nl.