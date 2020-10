Vandaag in ZeeDoc: De vergeten Slag om de Schelde

De Vergeten Slag (foto: Omroep Zeeland)

In het najaar van 1944 veroveren de geallieerde troepen op 4 september Antwerpen. De havenstad valt bijna ongeschonden in handen van de troepen die onder leiding stonden van veldmaarschalk B. Montgomery. Antwerpen is vrij maar de weg er naartoe, de Westerschelde, is aan weerszijden nog bezet door Duitse troepen. De Slag om de Schelde draait om de bevrijding van Zeeland. Een strijd die ongekend fel en hevig was en vele levens heeft geëist, zowel burgers als militairen.

Het verhaal van de Slag

In De Vergeten Slag vertelt militair historicus Tobias van Gent het verhaal van deze slag. Als de geallieerden, nadat ze Antwerpen hadden veroverd, meteen waren doorgestoten richting Bergen op Zoom en de provincie Zeeland hadden afgesloten, dan hadden de bezetters in de val gezeten. Maar dat is niet gebeurd. Veldmaarschalk B. Montgomery richtte zijn pijlen op het oosten van Nederland. Zijn intentie was om Duitsland aan te vallen in het hart van het land en door te stoten naar Berlijn. Operatie Market Garden, had de prioriteit van Montgomery.

In de film wordt de strijd om de Schelde geduid door drie historici, verschillende ooggetuigen en archiefmateriaal. Langzaamaan wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van Montgomery 's beslissing om niet door te stoten naar Bergen op Zoom. Carla Rus, psychiater en dochter van oud-verzetsman Jaap Rus, belicht hoe de Zeeuwen de strijd hebben doorstaan en waarom deze Slag zo lang onderbelicht is gebleven.

Historica Ingrid Baraitre heeft zich verdiept in de verhouding tussen oppermaarschalk Dwight Eisenhower en veldmaarschalk Bernard Montgomery. Hoe was de verhouding tussen beide heren en heeft de kwaliteit van hun relatie, die op zijn zachtst gezegd nogal stroef verliep, de slag beïnvloed? Militair historicus Johan van Doorn kan zich wel vinden in de keuze van Montgomery om zijn Operatie Market Garden prioriteit te geven. ,,In oorlog voeren moet je risico's nemen. Als de voorbereidingen beter waren geweest, dan had Montgomery 's plan, kans van slagen gehad. Dan had de Tweede wereldoorlog voor de kerst 1944 beëindigd kunnen worden".

