Toch hardloopwedstrijd tegen anderen, ook al loop je in je eentje

Iedereen die mee wil doen, kan op een speciale wedsite kijken naar voor welke afstanden er een wedstrijd is. Ze hebben dan een dag of vier de tijd om die race te lopen. ''Je zorgt dat je het opneemt met je horloge of telefoon'', legt deelneemster Edith van Dijke uit. ''Daarna stuur je je resultaten naar een emailadres en wordt er een klassement opgemaakt.''

Herfstcircuit

Jos den Hollander van AV'56 heeft voor dit najaar vier wedstrijdweekenden, genaamd Herfstcircuit, opgezet. Hij borduurt verder op een concept van Jan Roose. ''Die heeft in het voorjaar zo wedstrijden geregeld. In augustus leek het erop dat we weer echte wedstrijden zouden lopen maar toen besloot de regering anders.''

Trainer Jos den Hollander moedigt de loopsters aan (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers kunnen niet alleen zelf de afstand bepalen maar ook het parkoers dat ze lopen. Trainer Jos den Hollander doet wel wat suggesties voor leuke routes maar het belangrijkste is dat je de juiste afstand loopt.

Windkracht 6

Zelf liep hij zo in het voorjaar een goede tijd op de 5 kilometer. ''Toen ben ik van de Zeelandbrug met windkracht 6 in de rug naar Colijnsplaat gelopen. Dan loop je veel harder dan dat je normaal doet. Normaal gesproken mag dat niet maar in dit kader is het niet zo'n probleem.''

Edith checkt onderweg haar tempo (foto: Omroep Zeeland)

Edith loopt de 10 kilometer en doet dat in een rondje Wilhelminadorp. Normaal gesproken loopt ze wedstrijden met honderden lopers tegelijk. Nu loopt ze samen met een clubgenoot. En dat is toch anders. ''Mentaal is het een stuk lastiger om tijden te lopen die je met een wedstrijd loopt. Op kortere afstanden lukt dat wel maar met zo'n 10 kilometer is het fijn dat er iemand met je meeloopt waar je je aan op kunt trekken.''

Jos den Hollander fietst het laatste stuk met de loopsters op (foto: Omroep Zeeland)

Edith loopt de 10 kilometer uiteindelijk in 50.41 minuten en daar is ze best tevreden mee. Die tijd moet ze op de website invoeren en dan weet ze hoe ze het gedaan heeft. ''Ik denk zo'n beetje in de middenmoot. Daar eindig ik vaak. Maar ik ga in ieder geval voldaan naar huis.''