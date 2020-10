'Het wordt een mooi moment als de eerste auto's weer over de Westkade mogen rijden'

"Wat je al ziet, zijn de contouren van hoe het uiteindelijk gaat worden. Dat is heel anders dan hoe het er in mei uitzag, toen we hieraan begonnen", vertelt Kok op de nieuwe kade. "We hebben natuurlijk een nieuwe damwand gemaakt en die 2,5 meter meer richting het kanaal gezet. De kade is dus breder. Het deel waar we nu overheen lopen, dat was tot een week of vijf geleden nog 9 meter water en daar kunnen we nu gewoon staan."

Zo snel mogelijk open

"We hebben geen bouwvak gehad, want we wilden doorgaan omdat die Westkade zo snel mogelijk open moet", vertelt Kok. Voor ondernemers in Sas van Gent is de sluiting van de kade een ramp. Toeristen uit België en de rest van Nederland weten maar moeilijk de weg naar het centrum van Sas van Gent te vinden door de afsluiting van de kade. Ook werden omleidingswegen al snel kapotgereden omdat er veel meer en zwaarder verkeer over reed dan normaal.

Niet alleen de weg

"Als de weg open gaat voor verkeer, zijn we nog wel bezig op de rest van het terrein", legt Kok uit. De installaties van kunstmestbedrijf Rosier moeten ook nog opgebouwd worden. "Als het af is, dan zijn we daar trots op, daar hebben we met z'n allen keihard aan gewerkt", vertelt Kok. "Er staat dan weer een mooie constructie waar we decennia mee vooruit kunnen. Dat geeft een goed gevoel."

Dat harde werk zit er wel in, je kunt het alleen niet meer zien." Projectcoördinator Remco Kok

Kok is het meest trots op de techniek die bij het aanleggen van de nieuwe kade gebruikt is. De constructie bestaat uit een damwand aan de kant van het water, en een ankerwand aan de kant van Rosier. "Het zijn honderden tonnen staal geweest en er is weken aan gelast", legt Kok uit. "Maar dat zie je dus niet meer", vervolgt hij lachend. "Het enige dat je ziet aan de waterkant is een klein stukje damwand. Dat vind ik wel een leuk weetje; dat harde werk zit er wel in, maar je kunt het niet meer zien."

Projectcoördinator Remco Kok laat zien hoe hoog de kade gemaakt wordt. (foto: Omroep Zeeland)

De fundering van de nieuwe kade is aangelegd volgens een klassieke methode. "Die frontwand met die ankerwand zie je vaker. Alleen de verankering is wat complexer omdat de kabels en leidingen onder het fietspad niet aangeraakt mochten worden. Normaal gesproken graaf je alles gewoon helemaal open en leg je die ankers om het te verbinden, maar dat kon nu niet. Dat is best uniek", vertelt Kok.

'Daar heeft iedereen op gewacht'

Kok kijkt uit naar het moment dat de inwoners en toeristen van en naar Sas van Gent weer over de Westkade kunnen. "Ik wil ze bedanken voor hun geduld, we zijn natuurlijk bijna een jaar bezig geweest. Een jaar is lang. daar ben ik me ook van bewust", legt hij uit. "Maar, we hebben gewoon zo hard als we konden hieraan gewerkt. Ik denk dat het een goed moment gaat worden als straks die eerste auto's hier weer overheen gaan. Daar heeft iedereen op gewacht en dat moment is nabij."