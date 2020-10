Hoedekenskerke hield bijzondere herdenkingsdienst

Andere jaren komen er zo'n honderd mensen naar de herdenking, maar door de strengere coronamaatregelen is dit teruggebracht naar dertig. Volgens Roelse waren er hele families die deze keer uit voorzorg liever thuis bleven. "Gelukkig kon iedereen meekijken via internet en waren zij er zo toch een beetje bij."

Ondanks alle beperkingen tijdens de dienst is Roelse een gelukkig man. "Dat we hebben kunnen herdenken is een groot goed. Het is goed verlopen volgens de regels." Juist vanwege corona ervaart men wat vrijheid is volgens de organisator. "Dat komt omdat we nu vrijheid moeten inleveren. En daarom weten we nu maar al te goed dat we die vrijheid hoog moeten houden en ons moeten blijven herinneren wat er in die tijd was."

Burgemeester Gerben Dijksterhuis legt een krans neer bij het oorlogsmonument. (foto: Omroep Zeeland)

Ook het neerleggen van de krans naast het oorlogsmonument was dit jaar een heel andere gewaarwording. Er stonden geen mensen, kerkgangers of dorpelingen verzameld rondom het monument.

Dankbaar

Normaal gesproken legt burgemeester Gerben Dijksterhuis een krans samen met zijn vrouw onder toeziend oog van vele belangstellenden. "De beleving is natuurlijk anders nu, maar ik ben erg dankbaar dat we kunnen herdenken. Dan maar in aangepaste vorm."

De verhalen tijdens de dienst hebben indruk gemaakt op Dijksterhuis. "Bijvoorbeeld van de vrouw die vertelde over haar opa die hier begraven ligt. Over hoe men leefde tijdens de oorlog en wat er allemaal gebeurde. Dat neemt je terug mee naar die tijd en laat zien hoe belangrijk het is om die dingen tegen elkaar te blijven zeggen."

Dit is de krans bij het oorlogsmonument. (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de volgende jaarlijkse herdenking nog ver weg is, hoopt Roelse het dan weer te kunnen vieren in vrijheid. "Hopelijk mogen we dan weer naast elkaar staan, schouder aan schouder. Zeker bij het monument. Voor alle doden die zijn gevallen."

ITEM Herdenking Hoedekenskerke