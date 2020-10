Raadslid over explosie in Middelburg: 'Dit gaat op den duur mensenlevens kosten'

De vernielde deur van de woning waar het explosief naar binnen werd gegooid (foto: Omroep Zeeland)

In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte een explosief in een huis waardoor dit huis zwaar beschadigd raakte. Volgens wijkbewoners is er al veel langer sprake van problemen. Zo werd enkele maanden geleden over een auto gelopen met duizenden euro's schade als gevolg, volgens Steketee.

Steketee is toen naar het stadskantoor gegaan om dit te melden. Het deel van de wijk waarin over de auto werd gelopen, wordt sindsdien beter in de gaten gehouden. "Dat is op zich goed, maar het probleem verplaatst zich dan naar een ander deel van de wijk", aldus Steketee.

Hij pleit nu voor cameratoezicht in de wijk. "Er moet opgetreden worden. Dit gaat veel te ver en kan zo niet langer. Dit gaat op den duur mensenlevens kosten."

