Bewoners locatie Gors worden allemaal getest op coronavirus na nieuwe besmettingen

(foto: Gors)

Op de locatie wonen 44 cliënten van Gors. Zij blijven sinds vorige week woensdag binnen. Ook bezoek is sindsdien niet meer toegestaan. De besmette cliënten zitten in quarantaine in hun eigen appartement sinds ze verkoudheidsklachten kregen.

Nu is besloten morgen alle cliënten te testen. "We willen het zekere voor het onzekere nemen", aldus zorgmanager Maartje van der Plas. "We werken samen met de GGD. Dinsdag wordt iedereen getest en woensdag krijgen we de uitslag. Als dan iedereen negatief is, kunnen we de sluiting opheffen."

Fase rood

De cliënten delen enkele gangen en een gemeenschapsruimte. Uit voorzorg heeft Gors de hele woonlocatie 'fase rood' gegeven. Dat betekent dat bezoek niet welkom is, in ieder geval tot 28 oktober. Cliënten gaan niet naar hun dagbesteding, er is gezorgd voor dagbesteding op de locatie zelf. Boodschappen worden gebracht.

Lees ook: