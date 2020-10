Na tien jaar ontbreekt nog ieder spoor van vermiste Herman Ploegstra uit IJzendijke

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

De cold case Herman Ploegstra heeft een heleboel media-aandacht gekregen in de afgelopen tien jaar. Direct na de vermissing, maar ook de jaren erna kreeg deze zaak veel landelijke aandacht. Ook in 2018, toen de zaak werd heropend, kwam er veel nieuwe aandacht. Er werden bijeenkomsten georganiseerd met bewoners van IJzendijke, er is gegraven op verschillende plekken in en rondom IJzendijke, maar daarbij werden geen antwoorden gevonden op de vraag wat er in 2010 met Ploegstra gebeurd is..

Herman Ploegstra met het vest dat hij aan had toen hij op 26 oktober 2010 verdween (foto: Omroep Zeeland)

26 oktober 2010: Herman Ploegstra komt niet thuis

De 35-jarige Herman Ploegstra is getrouwd met Sandra en woont met haar en dochter Anouk in IJzendijke. Ploegstra is kraanmachinist en vrijwilliger bij de brandweer. Hij heeft verschillende affaires tijdens zijn huwelijk, waaronder ook met de vriendin van een brandweercollega.

Herman heeft op 26 oktober 2010 kickboksles in Breskens bij de sportschool. Rond 21.45 uur verlaat Herman de sportschool. Hij wordt daar voor het laatst gezien op de parkeerplaats. Als hij om 23.15 uur nog niet thuis is, slaat Sandra alarm.

Bij het terrein van Rijkswaterstaat aan de Duivelshoekseweg tussen Breskens en Nummer Een wordt diezelfde avond de grijze BMW X5 van de IJzendijkenaar teruggevonden, zónder Ploegstra. De sleutels zitten nog in de auto. Naast de auto liggen de portemonnee en brandweerpieper. In de auto worden bloedspatten gevonden, maar van Herman zelf ontbreekt ieder spoor.

Het signalement van Ploegstra wordt verspreid: Hij heeft kortgeknipte blonde haren, is 1,85 meter groot en draagt die avond een zwarte Nike sportbroek, een wit shirt en een soort schapenvacht vest met zwarte rits. Het vest heeft een capuchon en op de voorzijde staat PME LEGEND met bruine letters.

Eind november laat de politie Zeeland weten dat het onderzoek muurvast zit. "We hebben echt alles uitgerechercheerd", zegt een woordvoerder.

15 december 2010: Noodkreet echtgenote Sandra

De zoekacties van de politie hebben nog geen resultaat opgeleverd. Sandra Ploegstra, echtgenote van de vermiste Herman Ploegstra uit IJzendijke, doet een oproep om erachter te komen waar Herman is. "Er moet iemand zijn die iets weet, zo kan meer duidelijk worden", aldus Sandra. "Je wilt bepaalde scenario's uitsluiten. Je weet niks en bent alleen maar aan het wachten. En nu de politie vastzit, wil je zoveel mogelijk tips krijgen."

"Ik hoop dat er iemand is die een tip kan geven", vervolgt Sandra. "De mensen mogen best zien dat we in enorme onzekerheid leven. Want we weten niet wat er is gebeurd. Er gaan veel negatieve verhalen rond. Daarom zeg ik dan ook; als mensen het zo goed weten, bel dan naar de politie. Ik hoop dat we snel meer weten. Niet alleen voor mij maar ook voor onze dochter die Herman nalaat. Zij is acht jaar en is heel verdrietig."

jan en Cees Ploegstra in gesprek met Jaap Jongbloed (foto: bron: Tros Vermist)

18 februari 2011: Tros Vermist

In het tv-programma Tros Vermist vertellen Jan en Cees Ploegstra, broers van de verdwenen Herman, dat zij vermoeden dat hun broer is vermoord. "Er is bloed gevonden en de portemonnee lag naast de auto", aldus Jan.

Broer Cees vertelt in het programma dat hij niet uitsluit dat Herman in opdracht is vermoord. "Herman was in de weken voor de verdwijning erg bang. Hij had enkele jaren voor zijn verdwijning een kogel onder zijn ruitenwisser gevonden. Als het zelfmoord was, zouden we Herman allang terug hebben moeten vinden."

De broers vertellen verder dat Herman tegen hen heeft verteld dat hij naar Aruba wilde vertrekken als het te heet onder zijn voeten zou worden. Volgens de broers duidde Herman hiermee op zijn buitenechtelijke relaties. Ze doen een oproep aan Herman een teken van leven te geven. In de uitzending doet broer Jan aan het einde een emotionele oproep: "Herman, als je dit ziet... laat wat van je horen. Aan je vrouw, je dochter of aan ons."

Naar aanleiding van de uitzending komen 17 tips binnen, maar geen van die tips leidt naar een oplossing.

Peter R. de Vries duikt in verdwijning Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

6 november 2011: Peter R. de Vries

In een uitzending van Peter R. de Vries wordt duidelijk dat Herman Ploegstra een dubbelleven had, vanwege meerdere buitenechtelijke relaties. Ook wordt verteld dat Herman een slechte relatie had met zijn schoonvader. Volgens De Vries is er sprake van een misdrijf. Na de uitzending komen 200 tips binnen. Volgens de misdaadverslaggever gaat de Zeeuwse politie daar niet serieus mee om. Een woordvoerder van de politie laat daarop weten dat ze prioriteiten moeten stellen. Ze zijn vooral druk met veel overvallen en woninginbraken en hebben geen extra mensen beschikbaar voor deze zaak.

23 februari 2012: Paragnosten zeggen dat Ploegstra vermoord is

In het RTL-programma Het Zesde Zintuig beweren drie paragnosten dat Herman Ploegstra door twee mannen is doodgeschoten. Zijn lichaam zou vervolgens gedumpt zijn in de Westerschelde, vlakbij de vindplaats van de auto. Het motief zou te maken hebben met de vrouw waar Herman een affaire mee had.

Boek Cold Cases, met daarin aandacht voor de verdwijning van Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

7 november 2012: boek Cold Case verschijnt

Journalist Vincent Verweij schrijft in het boek Cold Cases: De grootste misdaadmysteries over de verdwijning van Herman Ploegstra. In het boek staat dat in IJzendijke algemeen bekend is dat 'bijna alle brandweermannen er een buitenechtelijke relatie op nahouden'. De vrijwillige brandweer vindt het vervelend om steeds bij de verdwijning van Herman Ploegstra te worden betrokken. "Er is niets wat erop wijst dat de verdwijning van Herman te maken heeft met zijn rol als brandweervrijwilliger", reageert de groepscoördinator van de brandweer. "Dit is nodeloos kwetsend voor ons, maar ook voor Sandra en Anouk."

7 oktober 2014: 30.000 euro voor gouden tip

In het programma Vermist wordt bekendgemaakt dat er een beloning beschikbaar is gesteld van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de verdwijning van Herman Ploegstra. Herman is op dat moment bijna vier jaar vermist. De politie gaat uit van drie scenario's: Herman is vrijwillig verdwenen, hij heeft zelfmoord gepleegd of er is hem iets aangedaan. De oproep levert vijf nieuwe tips op. De gouden tip zit er niet bij.

dochter Anouk Ploegstra doet emotionele oproep (foto: bron: Telegraaf)

1 mei 2017: emotionele oproep dochter Anouk

Dochter Anouk Ploegstra doet een emotionele oproep in de Telegraaf. Dit keer is misdaadverslaggever John van den Heuvel in de verdwijningszaak gedoken. Ook hij maakt een reconstructie en spreekt met Anouk. Zij vertelt dat ze haar vader heel erg mist en dat het ondraaglijk is om niets te weten wat er met hem is gebeurd.

De beloning voor de gouden tip is dan inmiddels teruggebracht naar 15.000 euro.

teamleider Ralph Nagelkerke van het team Cold Cases (foto: Omroep Zeeland)

19 juni 2018: Zaak Ploegstra wordt heropend

Bijna acht jaar na de verdwijning van Herman Ploegstra wordt de cold case van Herman Ploegstra heropend. Het coldcaseteam gaat niet meer uit van een vrijwillige verdwijning van Herman Ploegstra. Ook worden een ongeluk en zelfmoord uitgesloten. Er wordt uitgegaan van een misdrijf.

Daarbij wordt uitgegaan van drie scenario's: de verdwijning van Herman komt door iemand uit de familie. Het kan een crime passionnel zijn, want Herman ging vreemd. Of Herman is verdwenen door toedoen van iemand uit het criminele circuit.

Er worden getuigen opnieuw gehoord en het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. "We gaan ook mensen die destijds een tip hadden, maar die niet gesproken zijn, alsnog horen", zegt teamleider Ralph Nagelkerke. "We gaan tevens de bewoners van IJzendijke om hulp vragen. Want ons doel is om Herman te vinden. We willen de zaak oplossen, want we zien daar kansen toe. Tegelijkertijd willen we geen verwachtingspatroon bij de familie leggen. De familie is blij dat we de verdwijningszaak van Herman heropenen."

"We hopen dat door de reuring de mensen gaan praten", zegt Nagelkerke. "Want wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing van de verdwijning van Herman in IJzendijke ligt. Direct na de heropening krijgt het team een tiental tips binnen.

emotionele oproep Jan Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

25 juni 2018: bewonersbijeenkomst met emotionele oproep broer Jan

In het gemeentehuis in Oostburg wordt een informatieavond gehouden voor de inwoners van IJzendijke. 25 belangstellenden komen daar op af. Broer Jan Ploegstra doet wederom een emotionele oproep. "Daar sta je dan.... moeilijk. Namens Sandra, namens Anouk, namens mijn moeder en mijn broertje wil ik jullie bedanken voor jullie komst", aldus Jan. "Ik hoop echt dat er antwoorden komen. Iedereen die iets weet, hoe klein ook, meld het. Dank voor uw aandacht."

Een van de aanwezigen is een voormalige vriendin van Herman, waarmee hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad. "Ik hoop voor de familie dat de zaak snel wordt opgelost."

11 juli 2018: geheime telefoon van Herman

Nadat het coldcaseteam een mobiele telefoon in handen krijgt die destijds vlak bij de plek werd gevonden, lijkt er een doorbraak te komen. Het zou de 'vrouwtjestelefoon' zijn, waarmee Herman zijn minnaressen belde. Het serienummer van de telefoon komt echter niet overeen met de gegevens die het team heeft.

Daarnaast wordt de BMW X5 van Ploegstra met modernere technieken technisch en forensisch onderzocht. Ook dat levert uiteindelijk niets op.

Tweede bewonersbijeenkomst in IJzendijke over vermissing Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

27 maart 2019: nieuwe bewonersavond

Sinds de heropening van de zaak Ploegstra zijn 45 tips binnengekomen en 62 getuigen gehoord, maar de zaak is nog steeds niet opgelost. Daarom organiseert het coldcaseteam nog een keer een bijeenkomst voor de inwoners van IJzendijke. Dit keer in IJzendijke zelf. Officier van Justitie Kim Weijers geeft op de avond uitleg over het onderzoek, samen met Nagelkerke. "Wij hebben zelf ook een aantal getuigen persoonlijk bezocht", vertelt Weijers. "Op die manier hoopten wij duidelijk te maken dat een tip aan politie of justitie zonder gevolgen voor jezelf. We hebben ook heel veel telefoonlijnen afgeluisterd en er zijn heimelijk geluids- en video-opnames gemaakt op diverse plekken."

"We hebben gegraven in IJzendijke en niets gevonden", vertelt Nagelkerke. "En we hebben bij het gemaal in Nummer Een gezocht, maar niets gevonden."

30 augustus 2019: De zaak Ploegstra ligt stil

Sinds de heropening blijken zestig tips te zijn binnengekomen. De gouden tip zit er niet bij. Omdat er al langere tijd geen tips binnenkomen, ligt de zaak stil. De verdwijning van Herman Ploegstra blijft vooralsnog onopgelost. Tenzij er alsnog nieuw bewijs boven water komt of een nieuwe tip binnenkomt bij de politie, zal de verdwijning van Ploegstra dus een mysterie blijven.