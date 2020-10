Ziekenhuizen stellen operaties uit om coronazorg aan te kunnen

Zeeuwse ziekenhuizen zien zich genoodzaakt aantal operaties uit te stellen (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam gaat vijf procent van de geplande operaties verschuiven. Het gaat om 'lichte, minder urgente' operaties, laat woordvoerder René Maas weten, "zoals carpaal tunnelsyndroom [beknelde handzenuw], niet-complexe liesbreuk en bijvoorbeeld een heupoperatie."

Het ziekenhuis in Terneuzen heeft nu zestien coronapatiënten opgenomen. De coronaverpleegafdelingen en de intensive care zijn al uitgebreid en worden verder uitgebreid. Daarvoor is ruimte en personeel nodig.

Adrz sluit noodgedwongen twee operatiekamers

Ziekenhuis Adrz in Goes sluit twee operatiekamers, zodat gespecialiseerd personeel kan worden ingezet voor de zorg van coronapatiënten op de ic. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis Adrz steeg van drie patiënten eind september tot 28 vandaag.

Het aantal ic-bedden wordt deze week uitgebreid met een extra ic-bed. Lag er eind september nog één coronapatiënt op de ic, nu zijn het er negen. Driekwart van de ic-capaciteit is daarmee ingenomen door coronapatiënten. Het ziekenhuis houdt een klein aantal ic-bedden vrij voor ernstig zieke patiënten zonder corona.

Op de afgeschermde verpleegafdeling voor coronapatiënten wordt het aantal bedden deze week ook uitgebreid, naar 26.

In vijf weken van zes naar 44 coronapatiënten Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is de afgelopen weken sterk gestegen. Dat komt vooral door het overnemen van patiënten uit overbelaste ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het aantal Zeeuwse patiënten stijgt ook. Van twee patiënten vijf weken geleden naar vijftien patiënten vandaag. 6 patiënten totaal op 22 september

15 patiënten totaal op 29 september

12 patiënten totaal op 6 oktober

28 patiënten totaal op 12 oktober

34 patiënten totaal op 19 oktober

44 patiënten totaal op 26 oktober

Ziekenhuizen in de regio Zuid-West werken met elkaar samen om de zorg voor coronapatiënten te verdelen. Overbelaste ziekenhuizen vragen om patiënten over te nemen. Ziekenhuis Adrz en ZorgSaam schalen minder af dan ziekenhuizen in zwaarder getroffen regio's als Rotterdam en Amsterdam.

Tijdig melden

De ziekenhuizen benadrukken dat patiënten met lichamelijke klachten zich vooral tijdig moeten melden. De poliklinieken zijn open, doktersafspraken gaan gewoon door. Maar patiënten met bestaande afspraken worden verzocht niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis. Als er veranderingen zijn met bestaande afspraken, neemt het ziekenhuis zelf contact op met de patiënt.

