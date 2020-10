Twee coronadoden en meer dan honderd nieuwe besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

De GGD's, waar de Corona Locator via het RIVM zijn cijfers vandaan haalt, kampten zaterdag met een computerstoring en het kan nog steeds zo zijn dat er een achterstand is in het verwerken van alle meldingen. Maar het Zeeuwse etmaalcijfer stond bij de telling van zaterdag op zondag ondanks de storing al op 81 en van zondag op maandag dus op 108. De tellingen lopen steeds van 10.00 uur tot 10.00 uur.

Tholen

De laatste telling is vooral een klap voor Tholen, waar in één etmaal 22 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Het is het hoogste etmaalcijfer tot nog toe van een Zeeuwse gemeente. In Vlissingen waren er twaalf nieuwe besmettingen en in Middelburg en Hulst elk elf. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de etmaalcijfers van alle gemeenten en ook de cijfers-per-100.000-per week.

Er zijn nu vier gemeenten in Zeeland waar het 7-dagen-besmettingencijfer zich boven de drempel van 'ernstig' bevindt. Dat is de drempel die het RIVM heeft aangewezen om extra waakzaam te zijn, omdat daar in zeven dagen tijd meer dan 150 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Het gaat in Zeeland nu om Tholen (282), Noord-Beveland (198), Hulst (192) en Schouwen-Duiveland (162).

Testen

Het weektotaal in Zeeland (maandag tot en met zondag) komt daarmee voorlopig uit op 498. Daar staan volgens de opgave van de GGD 4.059 testen van de GGD en de ziekenhuizen tegenover. Dat zijn 12,3 besmettingen op iedere honderd testen. Een week geleden was dat nog 11,2 procent.