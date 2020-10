Oprichter en bedenker van de clubnaam Oemoemenoe overleden

Het eerste jaar van de rugbyclub met helemaal rechts Piet Hardenberg (foto: Oemoemenoe)

Volgens de huidige voorzitter Hans van Dijk is de naam ontstaan tijdens een bijeenkomst bij de oprichting van de club in 1971. Toen er na urenlang overleg nog geen geschikte naam was gevonden, zou Piet Hardenberg hebben gezegd: "Oe moe me noe?" Daarop werd besloten om deze typisch Zeeuwse uitdrukking (Hoe moeten we nu?) als verenigingsnaam te gebruiken.

'Piet was een echte rugbyer'

Hardenberg was in de beginjaren voorzitter van de eerste Zeeuwse rugbyclub. Ook speelde de in Vlissingen woonachtige medeoprichter een aantal jaren mee in het team van Oemoemenoe. "Piet was een echte rugbyer en heeft in de beginjaren veel gedaan voor de club," aldus voorzitter Hans van Dijk. "Door zijn gezondheid is hij uiteindelijk gestopt, maar hij was nog altijd aanwezig wanneer we een lustrum vierden."

Piet Hardenberg wordt in verband met corona in besloten kring begraven.