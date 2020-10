Bier én 'bedorven' thee brouwen gaat goed samen

Als je kombucha op kleine schaal maakt doe je dat in wekflessen met een scoby erin. Die scoby ziet eruit als een soort kwal, maar het is wat ontstaat na het fermenteren van thee. En dat is precies wat kombucha is, gefermenteerde thee. "Het bestaat al meer dan 2000 jaar in China en Japan en tegenwoordig zijn veel landen aan het idee gewend. Wij dachten altijd dat fermenteren iets smerigs was maar die tijd is voorbij," zegt John Vermeersen van Brouwerij Vermeersen in Hulst.

"Er zijn een paar mensen in Amerika die er enorme bedrijven mee opgebouwd hebben, maar dat is niet onze insteek. Wij kwamen op het idee omdat er steeds meer vraag is naar een drankje zonder alcohol. Alcoholvrij bier zou logisch zijn omdat we hier bier brouwen, maar die markt is compleet in handen van de grote merken dus dat is niet rendabel. Ik hou er ook niet van, dus vond het niet interessant. Dat is kombucha wel. Daar kan je veel verschillende dingen mee en het is ook iedere keer anders," geeft Vermeersen aan.

Samenwerking met de HZ

De stap van het brouwen van bier naar het maken van kombucha is op een aantal vlakken behoorlijk groot. "Het brouwen is niet zo ingewikkeld maar de smaak ontwikkelen en zorgen dat het alcoholpercentage onder een half procent blijft is soms best lastig." Daarom werkt Vermeersen samen met een aantal bedrijven en bijvoorbeeld de HZ in Vlissingen. Zij kunnen in het lab precies kijken wat er gebeurt en of alles qua bacteriën en alcoholpercentage goed onder controle is.

Studenten van de HZ helpen mee aan het ontwikkelen van de kombucha (foto: Omroep Zeeland)

Voor de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen is de samenwerking met de brouwerij een mooie kans. Docent Tanja Moerdijk: "Het is een echt bedrijf waar de studenten voor mogen werken. Dat is toch iets anders dan dat je onderzoeken doet die niet uit de praktijk komen. Het is een mooie kans voor de studenten om meer te leren over het bedrijfsleven en ze leren meer over plannen en bijvoorbeeld samenwerken."

Vermeersen is nog niet klaar om de kombucha al op de markt te brengen. "We hopen voorjaar 2021 als alles goed gaat, maar in deze tijden is natuurlijk niets zeker."