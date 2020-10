Zeeland in Opstand: 'Als we de regering nu geen halt toe roepen, zijn we straks al onze vrijheid kwijt'

"Als we dit, zoals we nu leven, laten voortgaan en de mensen blijven in angst leven en de overheid blijft censureren, dan ben je eigenlijk rechtstaat en democratie af en daarom moeten we met z'n allen in opstand komen. We moeten gewoon onze waarden beschermen", zegt de Vlissinger Ferdi Hendriks. "Ik denk dat wanneer we hier geen halt roepen, we binnenkort totaal geen vrijheid meer hebben."

Hendriks is één van de beheerders van het Facebookplatform 'Zeeland in Opstand' en staat dan ook vaak vooraan bij demonstraties en andere initiatieven. "Het blijft dus niet alleen bij Facebook", legt Hendriks uit. "We zien elkaar, we spreken met elkaar af, we flyeren, we maken kleine statements hier in Zeeland en we organiseren meerdere demonstraties."

2020: een stroom aan protest

Volgens politicoloog Herman Lelieveldt van de UCR in Middelburg gaat 2020 onder meer de boeken in als het jaar van de protesten. "Er is veel gedemonstreerd het afgelopen jaar. Denk bijvoorbeeld aan het boerenprotest en Black Lives Matter. We zien een stroom aan protesten langskomen en dat is ook een ieders goed recht. We hebben het recht om te demonstreren en onze mening te uiten en in de meeste gevallen hebben de demonstraties ook nog effect. Wel heeft iedere groep de verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden zoals ze zijn."

We weten allemaal dat de politiek zijn beloftes niet nakomt. Same shit, different asshole." Ferdi Hendriks

Onderdeel zijn van het democratische proces door bijvoorbeeld te stemmen, is voor Hendriks en de rest van de groep niet de volledige oplossing. Het vertrouwen van de groep in de overheid is weg. "We weten allemaal dat de politiek z'n beloftes niet nakomt. Als je dan gaat stemmen, het helpt gewoon niet. Same shit, different asshole, zeggen wij dan. Daarom denken wij dat een opstand nodig is."

De groep is er dan ook van overtuigd dat de acties die ze voert, daadwerkelijk helpen. "We denken zeker dat het helpt. We denken niet in links of rechts, niet in zwart of wit, iedereen zet zijn of haar verschillen opzij en we hebben samen één doel en dat is vrijheid en een toekomst voor iedereen", vertelt Hendriks.

Zwart-witbeeld

Het is voor Herman Lelieveldt niet helemaal duidelijk waar 'Zeeland in Opstand' nou precies actie tegen voert. "Ik denk dat deze groepen zich heel erg uitspreken tegen de grote machten waarvan zij het gevoel hebben dat die machten alles voor hen bepalen. Dan gaat het snel over 'de overheid' of grote bedrijven. Het is een beetje een zwart-witbeeld dat dan geschetst wordt, waarbij alles wat de overheid en grote bedrijven doen slecht is en er dus ook niets meer goed is."

Logo Facebookpagina 'Zeeland in Opstand'. (foto: Zeeland in Opstand)

De coronaregels zijn onlangs opnieuw aangescherpt om het stijgende aantal coronabesmettingen terug te dringen zodat de druk op de zorg niet te groot wordt. En om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen, zoals de ouderen. Daarom vindt het RIVM dat een test ook bij lichte klachten belangrijk is. De leden van 'Zeeland in Opstand' zetten vraagtekens bij deze aanpak.

"Er worden allemaal mensen positief getest, die moeten in quarantaine terwijl zij zich helemaal niet ziek voelen. Als je je oma niet meer mag knuffelen en er sterven mensen in eenzaamheid terwijl de meeste mensen niemand kennen die ziek is, natuurlijk raken mensen het zat en komen ze in opstand", zegt Hendriks.

Publiek debat is goed

"We hebben in het verleden gezien dat actiegroepen zeker wat los kunnen maken in het publieke debat. Dus ik geloof ook best dat deze groep dat ook kan", zegt Lelieveldt. "En ook heel recent zagen we het effect van demonstratie op de corona-app die in ontwikkeling was. Grote actiegroepen hebben gestreden voor het privacyrecht en de app is daardoor aangepast. Je ziet dus dat actievoeren effect heeft."

Demonstratie voor Vrijheid Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland in Opstand heeft al meerdere malen het nieuws gehaald. Deze zomer demonstreerden ze onder andere bij het gemeentehuis van Vlissingen, bij het gebouw van Omroep Zeeland en op de Markt in Goes. Ondanks dat mediaplatformen de groep meerdere keren een podium hebben geboden, is de groep eerder sceptisch dan blij met de media.

"Wij zijn van mening dat de media vaak één kant van het verhaal kiest en dus niet objectief is en dat wel hoort te zijn. Daarnaast hebben wij geen goede ervaring met de media omdat wij op een negatieve manier zijn weggezet en dat komt voort uit vooroordelen", legt Hendriks uit. Om in opstand tegen de media te komen, heeft de groep onder andere stickers laten maken die ze door heel de provincie plakt.

Extreme achterban

Hendriks is er zich bewust van dat er een beeld is ontstaan dat de Facebookgroep een extreemrechtse aanhang heeft. "We zijn niet extreemrechts of een groep om bang voor te zijn. We willen juist laten zien dat we het beste met iedereen voor hebben en niks te maken willen hebben met vernielingen of discriminatie. Iedereen is welkom en we streven hetzelfde doel na", aldus Hendriks.