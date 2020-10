Op 26 oktober viert Oostenrijk dat zij op die dag in 1955 de bezetting door de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam en Oostenrijk weer een onafhankelijk land werd. "Maar het is tegenwoordig gewoon een vrije dag", voegt Thielen daar aan toe.

Zij bracht afgelopen weekend dus door in een zwemparadijs aan de andere kant van Oostenrijk. "Ze hadden het daar goed onder controle hoor", legt Thielen uit. Ze doen er heel veel met de coronamaatregelen"

Ook in Oostenrijk nemen de coronabesmettingen de laatste weken weer toe. Tijdens de eerste golf ging het land volledig in lockdown. En ook nu kleuren meerdere regio's al rood. "Als het zo blijft oplopen, moet het hele land opnieuw in lockdown", verzucht Thielen.

De verschillen in Oostenrijk zijn groot. In Tirol, de deelstaat waar de Zeeuwse woont, gaat het vooralsnog goed. Thielen hoopt dan ook niet dat het land echt weer op slot gaat. "Wij vinden het spannend.

Ook in Oostenrijk nemen de coronabesmettingen snel toe: 'Wij vinden het spannend'

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Evelien Thielen is tien jaar geleden naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze. In de zomer fietst ze veel in de bergen, in de winter probeert ze bijna iedere dag te skiën.