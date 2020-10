Nog een nachtje slapen voor de Zeeuwse Boekenprijs

De vijf boeken die kans maken op de Zeeuwse Boekenprijs (foto: Omroep Zeeland)

De 61 inzendingen die dit jaar meedingen naar de prijs, zijn er minder dan voorgaande jaren. Hoe dat komt, wist Marinissen niet, behalve dan dat er minder boeken uitgegeven worden. Maar waar dat aan ligt, weet ze niet.

Wat wel hetzelfde is, is de diversiteit van de boeken en het feit dat de meeste inzendingen in de thema's fictie en geschiedenis vallen. Volgens Marinissen was het moeilijk een keuze te maken. "De kwaliteit van de meeste inzendingen was hoog. We hebben behoorlijke discussies gevoerd, maar uiteindelijk kwamen we tot een unaniem oordeel, waar we allemaal achter staan."

Shortlist

Wie uiteindelijk de Zeeuwse Boekenprijs krijgt uitgereikt weten we morgenavond. Kans maken nog Tobias van Gent en Hans Sakkers met Slag om de Schelde. De beslissing in de strijd om West-Europa; Oek de Jong met Zwarte Schuur; Loe Schout met Jacobus Bellamy alias Zelandus. Dichter en patriot in opstandige tijden (1757-1786); Rinus Spruit met De wonderdokter. Albert Willem van Renterghem; en Hans Steketee met De Warnow. Een schip, een man, een droom.

In verband met de coronapandemie is de uitreiking een besloten bijeenkomst. Wel wordt een korte film van de prijsuitreikingen gemaakt. De film is vanaf een uur of tien te bekijken via de sociale media kanalen vaan de ZB in Middelburg en vanaf woensdagochtend op de site van de ZB.

Zeeuwse Boekenprijs De Zeeuwse Boekenprijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan het volgens een jury beste boek over een Zeeuws onderwerp of van een auteur met een Zeeuwse achtergrond. De winnaar van de Zeeuwse Boekenprijs 2020 ontvangt een geldbedrag van 1.000 euro en een kunstwerk van de Zeeuwse kunstenaar Janne van Gilst. Ook de overige shortlistauteurs ontvangen een werk van deze kunstenaar. De winnaar vorig jaar was Wessel te Gussinklo met zijn roman De hoogstapelaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Franca Treur, Chris de Stoop, Carolijn Visser, Oek de Jong en Annejet van der Zijl.

Behalve de Zeeuwse boekenprijs worden er morgenavond ook zogenoemde Accolades uitgereikt. Dit zijn extra waarderingen van de jury voor onder andere het beste debuut en het best uitgegeven boek. En nog een prijs van Zeeuwse boekhandelaren. In aanmerking hiervoor komen een Zeeuwse recensent of een uitgever, maar ook een schrijver of journalist. Als hij of zij maar een bijzondere waarde heeft (gehad) voor 'het' Zeeuwse boek.

Morgen start ook de Week van het Zeeuwse boek, met een heus boekenweekgeschenk: De vader van Grace van Carolijn Visser. De Week van het Zeeuwse boek duurt tot en met 8 november.