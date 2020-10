Waar zouden de Zeeuwse restaurants hebben gestaan in de Lekker?

De culinaire gids Lekker500 heeft dit jaar geen ranglijst gemaakt. Vorig jaar stond restaurant Inter Scaldes in Kruiningen bovenaan in de lijst. Het blad heeft dit jaar besloten geen ranking te maken als 'ode aan de helden van de horeca'. Zeeuwse restaurants scoorden de afgelopen jaren goed in Lekker 500.

Zo scoorden Zeeuwse restaurants in de top 100 van de Lekker van vorig jaar

Positie 2020 Restaurant Positie 2020 1 Inter Scaldes in Kruiningen 8 Pure C in Cadzand 19 De Kromme Watergang in Hoofdplaat 25 Katseveer in Wilhelminadorp 33 Meliefste in Wolphaartsdijk 43 La Trinité in Sluis

Naast Inter Scaldes stond vorig jaar ook Pure C in Cadzand in de top 10, op de achtste plaats. In totaal stonden er zes zaken uit onze provincie bij de eerste vijftig. Dit jaar hebben alle nog bestaande restaurants uit de gids van 2020 een plek gekregen in het blad. Landelijk gezien is zes procent van de 500 beste restaurants van Nederland gestopt. Dat percentage loopt verder op nu de meeste horeca gesloten is.

Wat is de Lekkker?

Lekker is een Nederlandse restaurantgids die ieder jaar verschijnt en behoort samen met GaultMillau en Michelin tot de belangrijkste culinaire gidsen van Nederland. In dit blad worden aan zo´n vijfhonderd restaurants in heel Nederland waarderingen toegekend. Het blad is vanaf dinsdag 27 oktober te koop.