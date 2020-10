Nachten zijn donker in Zeeland, maar het kan altijd beter

Klaas Jobse doet een meting met een duisternismeter op het strand bij Oostkapelle (foto: Klaas Jobse)

Op het erf van de amateurastronoom uit Oostkapelle staan verschillende meetapparaten. Het is er donker, wat volgens Jobse erg belangrijk is. "Zelfs de buren houden er rekening mee, daarom is het hier zo donker. Dat is nodig voor de metingen." Om te meten hoe donker een nacht precies is, staat er een duisternismeter op het dak van een van de gebouwen. Die meet recht naar boven hoeveel verlichting er in de omgeving is.

Licht van Rotterdam en Antwerpen

Als het een heldere nacht is zonder al te veel maanlicht, worden er volgens Jobse hoge getallen gemeten in onze provincie. "Zo rond de 21 en dat is behoorlijk goed. Hoger redden we niet hier. Op de Waddeneilanden wel, maar die zijn ook een stuk verder verwijderd van grote steden. Wij zitten tussen Rotterdam en Antwerpen ingeklemd. Maar in verhouding doet Zeeland het best goed in Nederland."

Via deze apparatuur wordt gemeten hoe donker de nacht is (foto: Klaas Jobse)

Elke tien seconden meet de duisternismeter hoe donker het is. De uitkomsten gaan naar de universiteit van Groningen en zijn dus ook te zien op de website washetdonker.nl. Volgens Jobse is het belangrijk dat deze metingen worden gedaan. "Het geeft een goede indruk. Het is heel belangrijk dat het donker is, niet alleen voor sterrenkundigen om metingen te doen, maar ook voor de flora, fauna en de mens. Zo krijgen we een beter bioritme en dat is veel gezonder voor ons."

'Vermijd onnodig storend licht'

Jobse is dan ook voorstander dat iedereen een steentje bijdraagt aan het donkerder maken van de provincie. "We zijn niet tegen verlichting, maar wel tegen slechte verlichting. Alles wat onnodig omhoog straalt, moeten we vermijden. Waarom reclame 's nachts verlichten die toch niemand ziet? Iedereen kan bijdragen. Het hoeft niet pikkedonker te zijn, maar wel zo dat we weinig last hebben van onnodig storend licht."