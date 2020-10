Nog veel vragen, maar vernieuwd plan Brouwerseiland rijp voor gemeenteraad

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Het regende vragen over het vernieuwde plan in de digitale commissie vergadering. Niet in de laatste plaats gericht aan Marijn Trouwborst, die als woordvoerder van Brouwerseiland een van de maar liefst zeven insprekers was tijdens de avond. Maar ook wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland, LSD) moest een en ander ophelderen.

Vragen, vragen, vragen

Is er al toestemming van de gemeente Goeree-Overflakkee waar de projectontwikkelaar een transferium wil aanleggen bestemd voor het huisjespark? Welke vergunningen ontbreken nog? Wie zijn eigenlijk de investeerders in het project Brouwerseiland? Is er al contact met ondernemers over de te verwachten banen? Hebben we wel genoeg informatie om volgende week donderdag een weloverwogen besluit te nemen? waren enkele van de vragen.

Druk

Ook was er irritatie. De SP vond dat Brouwerseiland de politici 'om de oren sloeg' met mails en post om hen maar te overtuigen van het nut van het project. "Waarom is al dat reclamegeweld nodig?" vroeg fractievoorzitter Reint Laan zich af.

Inspreker en actievoerder Louis Beeke van Bescherm de Delta drukte raadsleden op het hart: "Wees niet bang voor claims van Brouwerseiland!" Inspreker Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie zei: "We deden als natuurorganisatie ooit mee, maar toen was het een heel ander plan."

Wat ging vooraf? De Raad van State haalde op 30 april 2019 een streep door het toenmalige plan voor Brouwerseiland. Anderhalve week later, op 9 mei, nam de gemeenteraad een motie aan waarin ze aangaf niet meer achter de bouwplannen voor het recreatieproject te staan. Een lange radiostilte volgde, maar vlak voor de zomervakantie van dit jaar presenteerde Brouwerseiland een vernieuwd plan waarin rekening was gehouden met de belangrijkste bezwaren van de Raad van State. Dat plan moet volgens de regels van de Zeeuwse Kustvisie voor 7 november worden behandeld als het project wil gelden als zogeheten 'pijplijnproject'. Volgens tegenstanders is Brouwerseiland geen pijplijnproject maar een heel nieuw project, omdat de Raad van State het oorspronkelijke plan van 2017 vorig jaar heeft vernietigd. Hierdoor kan het niet doorgaan, omdat de Kustvisie strenger is geworden als het gaat om nieuwe vakantieparken.

Helder water in het Grevelingenmeer, vlakbij de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

"Het CDA is er nog niet uit," benadrukte Rutger Punt. De SGP gaf aan de informatie van de avond "terug te nemen naar de fractie voor standpuntbepaling."

Vragen, maar toch rijp

Maar uiteindelijk vonden alle vier coalitiepartijen LSD, CDA, GroenLinks en SGP, maar ook oppositiepartij als de VVD het vernieuwde plan 'rijp voor behandeling' in de speciaal ingelaste gemeenteraadsvergadering op 5 november. Een toezegging van wethouder Van Burg om op een aantal punten met aanvullende informatie te komen hielp daarbij.

Geen gelopen race

Marijn Trouwborst van Brouwereiland was na afloop verheugd dat het vernieuwde plan doorgaat naar de gemeenteraad, maar erkende dat het nog niet zeker is dat het plan volgende week ook daadwerkelijk wordt goedgekeurd.