Monstertocht van kitesurfer Annelous Lammerts voor ALS

Annelous Lammerts zet zich in voor ALS (foto: James Boulding)

De 27-jarige Lammerts reist al jaren de hele wereld over voor haar sport kitesurfen, waarin ze meervoudig wereldkampioen is. Jaarlijks doet ze ook mee aan de Toer voor ALS, maar door de coronapandemie is die dit jaar afgelast. Om toch geld in te zamelen is het plan opgevat dat surfers individueel ergens de 200 kilometer afleggen. Lammerts doet dat aan 'haar eigen' Brouwersdam.

"Ik doe dit voor ALS omdat ik zelf iedere dag druk bezig ben met mijn sport, dat is mijn leven. Terwijl mensen met die spierziekte het heel moeilijk hebben. Die ziekte is zo heftig en er is geen medicijn voor. Dus maak ik wat extra kilometers om geld in te zamelen", motiveert Lammerts haar tocht van vandaag.

Strijd met het daglicht

Ze volbrengt de tocht aan de noordkant van de Brouwersdam met rondjes tussen Ouddorp en de dam. Ze voorspelt kort voor vertrek om 6.45 uur dat het een pittige dag wordt. "Een strijd met het daglicht, want 200 kilometer afleggen in een dag is een heel eind. Het gaat heel zwaar worden." Ze heeft daarbij de support van haar ouders, die vanuit een caravan haar verrichtingen volgen en zorgen voor de nodige support.

