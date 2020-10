Goedemorgen! Tank krijgt opknapbeurt, duisternis in Zeeland, en surftocht

Annelous Lammerts zet zich in voor ALS (foto: James Boulding)

Lammerts stapt vandaag niet zomaar op haar board. Ze hoopt met haar surftocht geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Om 6.45 uur stapt de meervoudig wereldkampioene op haar board.

Ook goed nieuws voor de tank van Westkapelle. De tank, die staat weg te roesten op de dijk van Westkapelle, wordt opgeknapt. De gemeente Veere trekt daar 75.000 euro voor uit. Vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum proberen de tank weer in oude staat te herstellen.

Duisternis

Hoe donker is het 's nachts in Zeeland? Klaas Jobse van het Astronomy Project Oostkapelle houdt het allemaal bij. Sinds deze week worden zijn gegevens verzameld op de website washetdonker.nl. Het project deze maand aangesloten bij het nachtmeetproject van het Kapteyn Instituut en ScienceLinX van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien. Artist impression van (foto: Zeelenberg Architectuur)

Brouwerseiland

Donderdag 5 november wordt het uur van de waarheid voor Brouwerseiland, het plan om op eilandjes in het Grevelingenmeer aan de Brouwersdam vakantiehuizen te bouwen. Het plan is volgens de raadsfracties van de gemeente Schouwen-Duiveland rijp om over te besluiten. Ondanks de vele vragen die er gisteravond nog waren. Een eerder plan dat door de gemeenteraad was goedgekeurd werd door de Raad van State naar de prullenmaand verwezen.

Een mistig bospad bij Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

Het weer

De dag begint met mooie heldere opklaringen maar er zijn vanochtend ook stapelwolken en vooral op Schouwen-Duiveland zou een lokale bui kunnen vallen. Vanmiddag raakt het bewolkt er is weinig zon, en later in de middag en vanavond gaat het vanuit het westen af en toe regenen. De temperatuur stijgt naar twaalf tot dertien graden en er komt vanmiddag een matige tot krachtige zuidwestenwind te staan.