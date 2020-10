Duits onderzoek naar de waarde van vaarroute langs Walcherse kust

Onderzoeker Alexander Kleber op het containerschip MSC Madeleine, het grootste schip dat ooit door het Oostgat is gevaren (foto: A. Kleber)

Alexander Kleber komt uit Duitsland waar hij werkt voor de Ruhr-Universiteit Bochum. Sinds vorig jaar woont hij in Dishoek en onderzoekt hij de relevantie van de vaarroute Oostgat bij Walcheren. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de economische waarde van de vaarroute, maar ook naar de impact van de vaarroute op het milieu én hoe bevolking en toeristen over de vaarroute denken.

Als onderdeel van zijn driejarig onderzoek heeft hij daarom een enquête opgesteld. Met die enquête wil Kleber er bijvoorbeeld achter komen of toeristen juist komen voor die schepen zo dichtbij of er voor wegblijven en of ze bang zijn voor een ongeluk. "Er is nog nooit iets ernstigs gebeurd in het Oostgat met gevolgen voor het milieu, maar sommige mensen zijn daar wel bang voor", aldus Kleber.

Andere vaarroute ook mogelijk

Hij wijst erop dat schepen ook een andere vaarroute kunnen nemen, verder weg van de kust. "Maar het toerisme is in de regio een bron van inkomsten. Dan moet je wel weten of die toeristen juist voor die schepen naar het Walcherse strand komen of er juist voor wegblijven."

Dat zijn onderzoek drie jaar in beslag neemt, komt door de omvang ervan. "In drie jaar tijd vaar ik met zo'n 600 schepen mee om data voor mijn onderzoek te verzamelen. Daardoor ben ik gemiddeld zo'n vier dagen in de week op zee." Daarnaast heeft hij ook gesprekken met autoriteiten en nu dus de enquête.

Lees ook: